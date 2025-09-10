個性派俳優坂口涼太郎、やっとわかった休日に父が外出していた理由

2025年9月10日放送のNHK「あさイチ」出演でも話題の個性派俳優坂口涼太郎さん。8月に出版された初のエッセイ集『今日も、ちゃ舞台の上でおどる』も好評だ。軽妙でテンポのいい関西弁で、働き方や人間関係、自己肯定感など、今社会で起こっているさまざまな問題を掘り下げて綴っている。エッセイで彼が伝え続けていることは、どんなに深刻な問題も誰かと比べることなく、自分らしさを大切にした最善の選択をし、気持ちをポジティブに保つことの大切さ。彼はこれを“らめ活（あきらめ活動）”と呼び、多くの読者から共感を集め、すでに２刷目の重版も決定している。

テレビや映画などでは個性の強い役柄で存在感を発揮し、振り付けやシンガーソングライターなど多彩な分野で活躍中の坂口さん。彼は一人っ子として育ってきた。本著には両親とのエピソードが何度も登場する。

「ひとりっ子」はどれくらいいるのだろう。

厚生労働省が2024年7月5日に発行した報告書によると、2023年6月1日の時点で全国の世帯総数は5445万2000世帯。そのうち、児童のいる世帯は983万5000世帯で、児童が「1人」いる世帯は478万2000世帯（児童のいる世帯の48.6％）、「2人」いる世帯は390万2000世帯（児童のいる世帯の39.7％）となっており、一人っ子が上回っている。

ちなみに1989年、児童のいる世帯は1642万6000世帯で41.7％。児童が「1人」いる世帯は37.2％、「2人」いる世帯は46.3％だった。ゆるやかではあるものの、一人っ子世帯は増え続けている。

現代社会で子どもを育てる上では、教育費や生活費など経済的に余裕ある環境を整えられることは否めず、少子化問題に拍車がかかっていることも分かる。

ただ、ひとりっ子ゆえに家族の愛情を一身に受ける人もいるだろう。まさにそんな愛情を受けて育った俳優がいる。

坂口涼太郎さん、その人である。

坂口涼太郎（さかぐちりょうたろう）

1990年8月15日生まれ。兵庫県出身。特技はダンス、ピアノ弾き語り、英語、短歌。連続テレビ小説「おちょやん」「らんまん」(NHK)、映画「ちはやふる」シリーズ、映画「アンダーニンジャ」、ドラマ「罠の戦争」(カンテレ・フジテレビ系)、海外ドラマ「サニー」(Apple TV+)、など話題作に多数出演。他、「あさイチ」(NHK)では唯一無二のキャラクターで暴れ回り、「ソノリオの音楽隊」（NHK Eテレ）では主演兼振付師として活躍するかたわら、シンガーソングライターとしても活動。独創的なファッションやメイクも話題を呼ぶ。2025年8月6日、ウェブマガジン「mi-mollet」の連載をまとめた自身初のエッセイ『今日も、ちゃ舞台の上でおどる』が書籍化される。

“クセメン俳優”、初のエッセイ集もやはりクセ強だった

映画やドラマで唯一無二のキャラクターで存在感を示し、独創的なファッションやメイクでも注目されている俳優・坂口涼太郎さん。大ヒット映画『ちはやふる』シリーズではヒョロくんこと木梨浩役を演じ、原作ファンが「ヒョロくんそのものでフルCGかと思った！」と大絶賛。同作の小泉徳宏監督をして「（オーディションに）まさかこのクオリティが来るとは思わなかった」と言わしめた、今をときめくクセの強い“クセメン俳優”だ。

ダンサー、シンガーソングライター、歌人としても活動する多才な坂口さんが、8月6日に初の著書『今日も、ちゃ舞台の上でおどる』を上梓。テーマは、働き方、家事、人間関係、美容、ファッション、社会問題……と多岐にわたるが、通底しているのは「あたりまえの日常こそが人生の舞台だ」という彼のポリシーだ。優しい視線で綴られた文章は、どこまでもポップでハートフル。自身がたしなむ短歌の影響もあって実にユニークな表現方法とリズムには中毒性も。時に大爆笑、時にホロリとさせられる、心が喜ぶ癒やしのエッセイが誕生した。この才能豊かであたたかな人間性は、いかにして育まれたのか。「坂口涼太郎ができるまで」を詳しく聞いた。

2歳になるころには、ちゃぶ台の上で踊っていた

もともと自分を表現することが好きで、2歳になるころにはすでにちゃぶ台の上で踊っていたという坂口さん。そんな彼を見たご両親は、早くから舞台やミュージカルといったエンターテインメントに触れさせてくれたのだそう。

「母いわく、『もの心ついたころから、歌ったり踊ったりするのが好きな子だった』そうです。それで『じゃあコンサートに連れて行ってあげよう』『バレエの舞台やミュージカルに連れて行ってあげよう』となり、そこで出会ったものが自分の血肉やセンスになっていきました。

幼児期からたくさんのエンターテインメントに触れるなかで、子ども心に真似をしたくなったんでしょうね。自分の体を使って踊ったり歌ったり、誰かになってみたり。そういう行為そのものが楽しかったんじゃないかなと思います」

そんな自身の姿は『今日も、ちゃ舞台の上でおどる』にこんなふうにも伝えられている。

神童は全身タイツの人間が猫をやっていることなんて何も気にならないほど歌い踊る猫たちに釘付けで、その踊りひとつひとつ、歌のひとつひとつ、衣装や照明やセットのひとつひとつに息を呑み、呼吸することを忘れ、心拍が十六分音符のリズムで脈打つほど胸が高鳴っていたという。「私がやりたいのはこれや。ミュージカルをおれはやりたいんや。ミュージカル俳優に、おれはなる！ そう固く決意しました」〜『今日も、ちゃ舞台の上でおどる』〜「実録『神童詐欺』の全貌」より抜粋〜

「俳優の仕事が天職なのかどうか自分では分かりませんが、俳優でよかったなと思うのは、自身の経験を誰かと共有できた時です。私が体現してる様を見て、『あの時、自分もああいう気持ちだったな』と誰かの心が楽になったり、慰めたり。私はずっとそういうふうにドラマや映画を観てきたので、同じように感じてもらえた時は『この仕事をやっていてよかったなぁ』と思います」

生きていくためのサバイバル・ツール、“悲ロ活”

楽しかったことはもちろん、自身の失敗や挫折も、坂口さんなりの視点でコミカルに綴られている本書。事象の良し悪しに関わらず、すべての経験が役に立つのが俳優という仕事のいいところだと語る。

「たとえマイナスの出来事でも『いやー、あん時はほんまに嫌やったな〜』という感情をもう1回引き出して、仕事に活かすことができる。俳優という仕事のいいところの1つです。私はそれを“悲劇のヒロイン活動”、略して“悲ロ活（ひろかつ）”と呼んでいます（笑）。

自分の負の経験を追体験しながらもう1回冷静になって演じるのは、心のケア的な効果があってすごくいいんですよ。そういう意味では“悲ロ活”も、生きていくためのサバイバル・ツールの1つと言えるのかもしれません。『あの時こんなに悲しかった』『こんなに怒ってた』という恥を、仕事として皆さんの前でさらす。もはやプロの恥さらしと言っても過言ではないと思います」

“悲ロ活”とはたとえばこんな感じだ。

やり方は簡単。深夜にタクシー、終電、終バスに乗ったり、繁華街あてどもなく歩いたりすれば準備万端で、さらにそこに「悲ロ活」のために選りすぐった歌謡曲、バラード、インスト曲、劇伴が加われば、絶品の悲ロインがここに爆誕。今まであった納得いかなかったこと、悔しかったこと、理不尽に感じたこと、痛かったことなどを思い出してもよし。自分のだめだめさ、ちょっとした失敗、結構な失敗、ひとりぼっちを思い出すのもよし。（中略）するとどうでしょう、さっきまでありふれて見慣れていた無感情ノーコメントだった世界がなんだかいつもとは違う光り方をして、あなたのことを照らしだす。〜『今日も、ちゃ舞台の上でおどる』〜「悲ロ活のすすめ」より抜粋〜

「誰かの前で泣いたり、怒ったり、大笑いしたり、大声で叫んだりみたいなエクストリームなことって日常ではまずやらないですし、恥ずべき行為だとされているじゃないですか。やるとしてもせいぜいライブに行ったり、スポーツ観戦をしている時くらいですよね。

それが俳優の場合は、仕事として感情を発露させることで楽になれるし、昇華もさせられる。いい仕事だな〜としみじみ思います」

両親の愛情を一身に受けて

ご両親との関係性にも触れている本書。どのエピソードからもあふれんばかりの愛情が伝わり、読んでいてほのぼのとさせられる。坂口さんを伸び伸びと育て、世界を広げてくれたご両親とは、いったいどんな人だったのだろう？

「私は父が40代後半、母が28〜29歳ぐらいの時に生まれた子どもです。高校に入るタイミングで神奈川県茅ヶ崎市に引っ越してくるまで、神戸で育ちました。一人っ子ということで、母は子育てをするにあたって『仕事を辞めてずっと子どもといる。もう1回生まれ直したつもりでこの子と一緒に過ごしたい』と考えたそうです。

父は父で、阪神淡路大震災の影響で経済的に大変だった時も、会社勤めとタクシードライバーの仕事を掛け持ちして、休日返上で家族を支えてくれました。旅が好きな2人で、今も夫婦でいろいろなところに旅行しています」

書籍で彼はこう語っている。

私はどうしてあの時期、急に父がタクシードライバーの仕事を始めたのかについて、その手紙を読んだ三十一歳で初めて知った。（中略）父が私たちにいままでと変わらず何不自由なく生活できるように、そして私の夢とあこがれのために習い事を続けられるように、「シンジ」は毎日毎日ドアを開けて働きに行ってくれていたのだった。〜『今日も、ちゃ舞台の上でおどる』〜「悶絶RESPECT」より抜粋〜

「両親は芸術に喜びを見出すタイプで、私がそういったものに興味を示すと『とりあえず一回やってみたら？ イヤだったら辞めていいんだから』と何でもやらせてくれました。3歳で始めたピアノ、絵画教室、ダンス、水泳……。勉強は嫌いなくせに、周囲の皆が行っていて楽しそうという理由だけで塾にも通っていました。

映画『少林サッカー』が面白すぎて少林寺拳法も始めたものの、こちらは2〜3カ月で『痛い』と言って辞めてしまいました。高校生になってからは歌も習ってましたね、なぜかオペラの先生に（笑）。

私は腰が重い人間で人から言われないと物事を始められないたちなのですが、両親が背中を押してくれたおかげで一歩を踏み出すことができました。恵まれた環境で育ったことを感謝しています」

心からリスペクトしているおばあちゃん

もう一人、彼に大きな影響を与えた家族として登場するのが母方のおばあちゃんだ。坂口さんが今も心から愛し、リスペクトしている人なのだという。

「おばあちゃんは小さなスナックをやっていて、結婚していないパートナーの方がいました。その方と2人で団地に住んでいて、私たち家族はよく休日に遊びに行っていたんです。おばあちゃんはスパンコールがついたキラキラした服や、レースやファーがついたすてきな服をたくさん持っていて、『これかわいいね、もう着ないの？』『あげるわよ』みたいな感じで、私もあれこれ譲り受けていました。

遊びに行くたびに『煮物食べる？ おひたし食べる？ お寿司食べる？ おにぎり握ろうか？』と、こちらが食べきれないほどの料理を出してくれたおばあちゃん。私たちが『ありがとう。でももういいよ、お腹いっぱいだから』と言った5分後に『お餅食べる？』とすすめてくる（笑）、ホスピタリティーのかたまりのような人でした。

レストランに行っても『ウエイトレスさんたちが忙しそう』と手伝おうとするので、『大丈夫だよ、あの人たちはこれが仕事だから！』と皆で止めたこともあります。

後にかなり進行した病気が見つかった時は、『もっと早く気が付けばよかったのにねぇ、ごめんなさいねぇ』と私たちに何度も謝っていました。そんな時でも“自分より他者”なんですよ。なんもごめんじゃないし、しんどいのは私たちじゃなくおばあちゃんなのに。

誰にでも優しかったおばあちゃんは、私が27歳の時に77歳で亡くなりました。ホスピタリティーあふれるマインドや社会の見方みたいなものは、少なからず私も受け継いでいるんじゃないかなと思っています。彼女は今も私の女神であり、心からリスペクトしている人です」

彼は自身も祖母のようにありたいと綴る。

私にもみんなにも与えて与えて与え尽くしているおばあちゃんは私の女神であり、一生の指針、理想の人であり、私もおばあちゃんみたいにみんなにそうやって心を尽くしてホスピタリティー全開で生きていきたい。「もういいよ」と言われた五分後にお餅を提供するスピリッツで人と関わっていきたい。〜『今日も、ちゃ舞台の上でおどる』〜「五分後に餅を提供スピリッツ」より抜粋〜

好奇心と可能性に前向きな「坂口涼太郎ができるまで」

親の愛を一身に受けて育った一人っ子の“クセメン俳優”坂口涼太郎さん。エッセイには他にもご両親との大切な思い出がたくさん綴られている。ユーモアを交えながら紹介されるエピソードはどれもハートフル。どんな時期もどんな要望も坂口さんを受け入れてくれた両親のもとに育ったことで、彼は好奇心と可能性に前向きであり続けることができ、多岐にわたる分野で活躍する現在へと繋がっていったのではないだろうか。

しかし、だからと言って挫折がなかったわけではない。

インタビュー後編「「ベビーカーを押す友人に舌打ち。嘘やろ!?」 “クセメン俳優”坂口涼太郎が日常で驚いたこと」では坂口さんの人生のプライオリティについて、繊細であるがゆえに傷ついたことや、人生はトライ＆エラーの繰り返しだと思う理由などを話してくれた。

