◇ア・リーグ ヤンキース―タイガース（2025年9月9日 ニューヨーク）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）が9日（日本時間10日）、本拠でのタイガース戦の初回に今季44号となる球団歴代単独5位となる通算359本塁打を放った。

ジャッジは初回1死走者なしから右腕マイズのスプリットを強振。右中間席で打球をはじき返すと、球団の記録を刻む一発に本拠ファンが総立ちとなって主将を祝福した。

この一発で並んでいた伝説的名捕手ヨギ・ベラを抜き、球団の歴代単独5位に浮上。ベラは1940〜60年代にヤ軍で捕手として活躍。3度MVPに輝き、史上最多の10度ワールドシリーズを制している。72年に米野球殿堂入りした。

（1）ベーブ・ルース 659

（2）ミッキー・マントル 536

（3）ルー・ゲーリッグ 493

（4）ジョー・ディマジオ 361

（5）アーロン・ジャッジ 359

ベラを含め、ジャッジ以外のトップ4の4人は全員が米野球殿堂入りしており、大リーグ史に残る名選手ばかりだ。歴代4位のディマジオにも2本差に迫り、今季中にディマジオを超える可能性も十分に残されている。