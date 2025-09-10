“Jカップ×スレンダーボディ”白川愛梨、「グラビアン魂」でインパクトを残す
スレンダーながらJカップで人気を集める白川愛梨が、9日発売の『週刊SPA!』9月16・23日合併号（扶桑社）の「グラビアン魂」に登場する。
【写真】「すごい色気出てる！」美ボディまぶしい白川愛梨
今回の撮影では、共に美大出身のグラビアンたちが「石膏像のデッサン」を思い出すような雰囲気を感じたという。芸術的な視点からもインパクトを残すグラビアとなっている。
白川は1999年、東京都生まれ。グラマラスなスタイルと端正なルックスで注目を浴びており、新作DVD『愛しのアイリ』（スパイスビジュアル）を9月24日に発売予定。
同号にはそのほか、表紙＆秋の特製フォトブックに岡田紗佳、「美女地図」に麻倉瑞季、対談企画「このあと、どうする？」に紅羽りお×鈴木涼美が登場する。
