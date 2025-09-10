「これが彼女と住む新居か」東海オンエア・りょう、彼女撮影？ ディズニーショット公開「幸せそう」
YouTuberグループ・東海オンエアのりょうさんは9月8日、自身のInstagramを更新。上海ディズニーランドを訪れたことを報告し、全身ショットを公開しました。
【写真】東海オンエア・りょう、上海ディズニーデート？
コメントでは「これが彼女と住む新居か」「彼女が撮影してくれたのかな」「デートかな いつもより更にぴかぴか笑顔で幸せそう」「世界イチ幸せな笑顔の裏には世界イチ可愛い女が、、クッソｫ！」「そーゆーポーズするんだ」「あまり見た事ないりょうくん」「ほぼ足」「帰省した王が庭で笑顔を見せている図」「もうどっちが城か分からん」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「いつもより更にぴかぴか笑顔で幸せそう」りょうさんは「ディズニーに行きました エンタメの王かよ」とつづり、1枚の写真を投稿。城をバックに、かぶり物の耳を持つポーズをした全身ショットです。おしゃれな服装とサングラスがとても似合っており、顔の小ささやスタイルの良さが際立っています。
「友達と北海道一周」1日には「友達と北海道一周して最高の思い出になりました」とつづり、北海道での思い出を載せたりょうさん。こちらにも、スタイルの良さが際立つショットがあります。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
