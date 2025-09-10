YouTuberグループ・東海オンエアのりょうさんは9月8日、自身のInstagramを更新。上海ディズニーランドで撮影した写真を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：りょうさん公式Instagramより）

写真拡大

YouTuberグループ・東海オンエアのりょうさんは9月8日、自身のInstagramを更新。上海ディズニーランドを訪れたことを報告し、全身ショットを公開しました。

【写真】東海オンエア・りょう、上海ディズニーデート？

「いつもより更にぴかぴか笑顔で幸せそう」

りょうさんは「ディズニーに行きました　エンタメの王かよ」とつづり、1枚の写真を投稿。城をバックに、かぶり物の耳を持つポーズをした全身ショットです。おしゃれな服装とサングラスがとても似合っており、顔の小ささやスタイルの良さが際立っています。

コメントでは「これが彼女と住む新居か」「彼女が撮影してくれたのかな」「デートかな　いつもより更にぴかぴか笑顔で幸せそう」「世界イチ幸せな笑顔の裏には世界イチ可愛い女が、、クッソｫ！」「そーゆーポーズするんだ」「あまり見た事ないりょうくん」「ほぼ足」「帰省した王が庭で笑顔を見せている図」「もうどっちが城か分からん」と、絶賛の声が寄せられました。

「友達と北海道一周」

1日には「友達と北海道一周して最高の思い出になりました」とつづり、北海道での思い出を載せたりょうさん。こちらにも、スタイルの良さが際立つショットがあります。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)