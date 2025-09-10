福岡管区気象台は10日午前6時、大雨と落雷及び突風に関する福岡県気象情報第7号を発表した。同県では、同日昼前まで河川の増水や氾濫に警戒し、夕方にかけて、土砂災害、低い土地の浸水に注意を呼びかけた。また、11日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意喚起した。

［気象概況］対馬海峡付近にある前線が11日にかけて九州北部地方をゆっくり南下する見込み。この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっている。このため、福岡県では、10日夕方にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがある。雨雲が予想以上に発達した場合や雨雲が同じところに停滞した場合、警報級の大雨となる可能性がある。また、11日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風のおそれがある。





［雨の予想］10日に予想される1時間降水量は多い所で、福岡、北九州，筑豊、筑後地方で60。10日午前6時から予想される24時間降水量は多い所で、福岡、北九州，筑豊、筑後地方で150。［防災事項］河川の増水や氾濫に警戒してください。土砂災害、低い土地の浸水、落雷や竜巻などの激しい突風に注意。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努める。