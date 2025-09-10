気象台は、午前8時43分に、大雨警報（浸水害）を広島市西区、広島市安佐南区、広島市佐伯区、廿日市市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】広島県・広島市西区、広島市安佐南区、広島市佐伯区、廿日市市に発表 10日08:43時点

南部では、10日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■広島市中区

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

10日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 40mm



■広島市東区

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

10日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 40mm





