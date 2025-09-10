【大雨警報】広島県・広島市西区、広島市安佐南区、広島市佐伯区、廿日市市に発表 10日08:43時点
気象台は、午前8時43分に、大雨警報（浸水害）を広島市西区、広島市安佐南区、広島市佐伯区、廿日市市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】広島県・広島市西区、広島市安佐南区、広島市佐伯区、廿日市市に発表 10日08:43時点
南部では、10日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■広島市中区
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
10日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■広島市東区
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
10日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
10日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■広島市安佐南区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
10日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■広島市安芸区
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
10日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■広島市佐伯区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
10日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■呉市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
10日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■大竹市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
10日昼前にかけて警戒
3時間最大雨量 60mm
■東広島市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
10日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■廿日市市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
10日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■海田町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
10日昼前にかけて警戒
3時間最大雨量 60mm