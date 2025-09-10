プロ雀士でタレントの岡田紗佳（31）が、抜群のスタイルが際立つセクシーショットを披露し絶賛の声が寄せられている。

【映像】役満ボディーの水着姿&セクシーショット（複数カット）

プロ麻雀リーグ「Mリーグ」で、KADOKAWAサクラナイツに所属し、プロ雀士として活動している岡田。身長170センチ、バスト85・ウエスト58・ヒップ83という抜群のスタイルから、"役満ボディー"と呼ばれており、グラビアモデルとしても活躍している。

9月9日に発売した、雑誌「週刊SPA！」では表紙と付録のフォトブックに登場しており、発売当日に更新したInstagramでは、「みなさんぜひゲットしてください」とコメントし、セクシーな装いでポーズを決める、撮影現場での様子を披露した。この投稿にファンからは、「ダイナマイトSexyボディー！」「おぉ〜スゲェ！こりゃたまらない！」「それは反則」「ワガママボディー！」「努力の賜物。素晴らしい」「さすがのスタイル！文句なしの美女！！」など、絶賛するコメントが数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）