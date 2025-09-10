◆米大リーグ ヤンキース―タイガース（９日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が９日（日本時間１０日）、本拠地・タイガース戦に「２番・右翼」でスタメン出場し、４４号を放った。初回１死走者なしの１打席目に、先発右腕・マイズから右中間に先取点となるアーチを描いた。

ジャッジの本塁打は、８月３１日（同９月１日）の敵地・ホワイトソックス戦以来７試合ぶり。９月初アーチとなった。本拠地での本塁打は、８月２７日（同２８日）のナショナルズ戦以来４試合ぶり。チーム１４４試合目での４４本塁打で、レギュラーシーズン１６２試合に換算すると４９・５発ペースとなった。

昨季は５８本塁打で３度目の本塁打王に輝いたジャッジだが、今季ア・リーグはローリー（マリナーズ）がここまで５３発で両リーグトップを独走中。２年連続４度目の本塁打王は厳しい状況になったが、ベーブ・ルース、マーク・マグワイア、ケン・グリフィー、サミー・ソーサ、アレックス・ロドリゲスに次ぐ６人目の２年連続５０本塁打をドジャース・大谷翔平投手（３１）とともに狙っている。

また、通算本塁打数が３５９本目となり、ヤンキース史上単独５位に浮上した。