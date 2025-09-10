東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6585　高値0.6620　安値0.6582

0.6647　ハイブレイク
0.6634　抵抗2
0.6609　抵抗1
0.6596　ピボット
0.6571　支持1
0.6558　支持2
0.6533　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5927　高値0.5960　安値0.5923

0.5987　ハイブレイク
0.5974　抵抗2
0.5950　抵抗1
0.5937　ピボット
0.5913　支持1
0.5900　支持2
0.5876　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3842　高値1.3860　安値1.3794

1.3936　ハイブレイク
1.3898　抵抗2
1.3870　抵抗1
1.3832　ピボット
1.3804　支持1
1.3766　支持2
1.3738　ローブレイク