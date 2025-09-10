東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6585 高値0.6620 安値0.6582
0.6647 ハイブレイク
0.6634 抵抗2
0.6609 抵抗1
0.6596 ピボット
0.6571 支持1
0.6558 支持2
0.6533 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5927 高値0.5960 安値0.5923
0.5987 ハイブレイク
0.5974 抵抗2
0.5950 抵抗1
0.5937 ピボット
0.5913 支持1
0.5900 支持2
0.5876 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3842 高値1.3860 安値1.3794
1.3936 ハイブレイク
1.3898 抵抗2
1.3870 抵抗1
1.3832 ピボット
1.3804 支持1
1.3766 支持2
1.3738 ローブレイク
