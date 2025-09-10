ºî²È¡¦Ç³¤¨³Ì¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¾×·âÂÎ¸³¤ò¹ðÇò¡£¡Ö±Ñ¸ì¶µ»Õ¤¬¥¨¥íËÜ¤Ë½Ð¤Æ¤¿¡Ä¡×¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤òÎ®¤·³Ø¹»¤òµî¤Ã¤¿ÀèÀ¸¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
MC¤Î¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤ÎÊ¸²½¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤äËÜÀ¤ËÇ÷¤ë¡¢¡ÈÊ¸²½¿ÍÆÃ²½·¿¡É¿ÍÀ¸¿¼·¡¤ê¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤Î#Ê¸²½¿Í¤¬1ÈÖ¤ä¤Ð¤¤¡ÁProduced by ¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡Á¡Ù¡£
9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¾®Àâ²È¤ÎÇ³¤¨³Ì¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¹â¹»»þÂå¤Î¾×·âÅª¤Ê»ö·ï¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Æ¥ì¥ÓÈþ½Ñ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤éºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò¤â¤ÄÇ³¤¨³Ì¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÁÏºî¤Î¸»Àô¤Ë¤Ï¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²áµî¤ÎÂÎ¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿Íµ¤Ì¡²è¤Î¸¶ºî¤â¼ê³Ý¤±¤¿Ç³¤¨³Ì¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ËÄ°¤«¤»¤¿¤¤²Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¹â¹»»þÂå¤ÎÂÎ¸³¤¬¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖËÍ¤Î¹â¹»¤Î¤È¤¤ÎÀèÀ¸¤¬¡È¥¨¥íËÜ¡É¤Ë½Ð¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤òÉÔÎÉ¤¬¡¢¥¨¥íËÜ¤ò·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤É¤ó¤Ã¤ÆÅ½¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¾×·â¤Î½ÐÍè»ö¤ò¹ðÇò¡£¶µ¼¼¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤½¤Î±Ñ¸ì¶µ»ÕËÜ¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤È¤27ºÐ¤À¤Ã¤¿ÀèÀ¸¤Ï¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¥Ú¡¼¥¸¤òÀÅ¤«¤ËÇí¤¬¤¹¤È¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬27ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¹¬Ê¡¤Ç¹¬¤»¤ÊÆü¾ï¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥é¥¸¥«¥»¤Ç¤ª¤â¤à¤í¤Ë¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¡Ø¥ì¥Ã¥È¡¦¥¤¥Ã¥È¡¦¥Ó¡¼¡Ù¤òºÆÀ¸¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ³Ø¹»¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
Åö»þ¡¢²¿¤â¤Ç¤¤ºÀèÀ¸¤òµß¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸å²ù¤¬Ç³¤¨³Ì¤µ¤ó¤òÁÏºî¤Ø¤ÈÆÍ¤Æ°¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î¤È¤¡¢¤â¤·¼«Ê¬¤¬µß¤¨¤¿¤é¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¢¤Î¤Þ¤ÞÊú¤¨¤Æ¤Æ¡¢¤¢¤Î¸å¤ËÀèÀ¸¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÁÛÁü¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£