トルコがポーランドを下してベスト4入り…シェングンが大会史上最年少で“トリプルダブル”達成

9月9日にラトビアで「ユーロバスケット2025」決勝トーナメントの準々決勝が行われ、トルコ代表（FIBAランキング27位）がポーランド代表（同17位）と対戦した。

点の取り合いとなった第1クォーターを19－19の同点で終えると、続く第2クォーターは開始1分13秒からアデム・ボナ（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）、フルカン・コルクマズ、セディ・オスマン（パナシナイコスBC／ギリシャ）の連続得点でリードを奪取。エースのアルペラン・シェングン（ヒューストン・ロケッツ）も得点を重ね、46－32と14点差で試合を折り返した。

後半は第3クォーター残り2分53秒に試合最大23点リード。第4クォーターに一時10点差まで詰め寄られたものの、91－77で逃げきった。

トルコは23歳のシェングンが19得点12リバウンド10アシスト3スティールの活躍を見せ、ユーロバスケット史上最年少で“トリプルダブル”を達成。「僕はチームプレーヤー。勝つために何でもするつもりだ」とコメントした。

また、シェングンを含め7選手が2ケタ得点をマーク。13得点5リバウンド5アシストを挙げたシェーン・ラーキン（アナドル・エフェスSK ／トルコ）は「僕たちは非常に才能のあるチーム。様々な方法で相手を倒せるのが僕たちの才能の証だ。勝てる選手がそろっている。今夜もそれを証明できたと思う」と自信を見せた。

■試合結果



トルコ 91－77 ポーランド



TUR｜19｜27｜19｜26｜＝91



POL｜19｜13｜18｜27｜＝77

【動画】トルコvsポーランドのハイライト