フランスは苦戦も勝ち切って首位に…ハーランド5得点のノルウェーが11発大勝!!:W杯欧州予選
北中米W杯欧州予選が9日に各地で行われた。
グループDではともに開幕節勝利のアイスランド代表とフランス代表が激突した。前半21分に先制を許したフランスは45分にFWキリアン・ムバッペ、後半17分にFWブラッドリー・バルコラが決めて逆転するが、23分にMFオーレリアン・チュアメニが退場。数的不利に陥りながらも逃げ切ったフランスが2-1の逆転勝利を収め、首位に浮上した。
グループIのノルウェー代表はモルドバ代表との一戦でゴールラッシュを披露する。FWアーリング・ハーランドが5得点、FWテーロ・アースゴールを4得点を記録するなど攻撃陣が爆発。11-1の大勝で無傷の5連勝を飾り、消化試合が1試合少ない2位イタリアとの勝ち点差を6としている。
グループFではハンガリー代表と対戦したポルトガル代表がMFベルナルド・シウバ、FWクリスティアーノ・ロナウド、DFジョアン・カンセロの得点で3-2で競り勝って開幕2連勝を飾った。
グループKでは首位のイングランド代表が2位のセルビア代表に5-0の快勝。開幕5連勝を飾り、2位に浮上したアルバニア代表との勝ち点差を7として首位を独走している。
グループHでは首位のボスニア・ヘルツェゴビナ代表と2位のオーストリア代表が対戦。2-1の勝利を収めたオーストリアが勝ち点で首位チームに並んでいる。
以下、試合結果&順位表
[グループD]
1.フランス(6)+3
2.アイスランド(3)+4
3.ウクライナ(1)-2
4.アゼルバイジャン(1)-5
第2節
2025年9月9日(火)
アゼルバイジャン 1-1 ウクライナ
フランス 2-1 アイスランド
[グループF]
1.ポルトガル(6)6
2.アルメニア(3)-4
3.ハンガリー(1)1
4.アイルランド(1)-1
第2節
2025年9月9日(火)
アルメニア 2-1 アイルランド
ハンガリー 2-3 ポルトガル
[グループH]
1.ボスニア・ヘルツェゴビナ(12)+8
2.オーストリア(12)+7
3.ルーマニア(7)+4
4.キプロス(4)-2
5.サンマリノ(0)-17
第6節
2025年9月9日(火)
ボスニア・ヘルツェゴビナ 1-2 オーストリア
キプロス 2-2 ルーマニア
[グループI]
1.ノルウェー(15)+21
2.イタリア(9)+5
3.イスラエル(9)+4
4.エストニア(3)-8
5.モルドバ(0)-22
第6節
2025年9月9日(火)
ノルウェー 11-1 モルドバ
[グループK]
1.イングランド(15)+13
2.アルバニア(8)+2
3.セルビア(7)-1
4.ラトビア(4)-4
5.アンドラ(0)-10
第6節
2025年9月9日(火)
アルバニア 1-0 ラトビア
セルビア 0-5 イングランド
