９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６２．６３ドル（＋０．３７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６８２．２ドル（＋４．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４０８７．８セント（－５４．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５００．７５セント（－４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０１．２５セント（－１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１１．５０セント（－２．００セント）
・ＣＲＢ指数
３００．１４（＋０．７４）
出所：MINKABU PRESS
