・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６２．６３ドル（＋０．３７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３６８２．２ドル（＋４．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４０８７．８セント（－５４．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５００．７５セント（－４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４０１．２５セント（－１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０１１．５０セント（－２．００セント）
・ＣＲＢ指数
　３００．１４（＋０．７４）

出所：MINKABU PRESS