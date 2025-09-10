９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１９６ドル高で最高値更新 利下げ観測が支援 ９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１９６ドル高で最高値更新 利下げ観測が支援

９日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１９６．３９ドル高の４万５７１１．３４ドルと続伸し、最高値を更新した。労働省は今年３月までの１年間の就業者数が９１万１０００人程度の下方修正になるとの推計値を発表した。利下げ観測を強める形となり、株式相場を支援した。



ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞が急伸。ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やＪＰモルガン・チェース＜JPM＞が株価水準を切り上げたほか、アンフェノール＜APH＞やレディット＜RDDT＞、サークル・インターネット・グループ＜CRCL＞が高く、イオンＱ＜IONQ＞とテック・リソーシズ＜TECK＞、ウルフスピード＜WOLF＞が大幅高となった。半面、シャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞が売られ、キャタピラー＜CAT＞やホーム・デポ＜HD＞が冴えない展開。デル・テクノロジーズ＜DELL＞が軟調に推移し、プラネット・ラボ＜PL＞とヒューマナ＜HUM＞が急落。パックス・グループ＜PACS＞が安い。



ナスダック総合株価指数は８０．７９ポイント高の２万１８７９．４８と続伸し、連日で最高値を更新した。エヌビディア＜NVDA＞やアルファベット＜GOOGL＞、メタ・プラットフォームズ＜META＞がしっかり。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞とアマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が堅調となり、アトラシアン＜TEAM＞が値を飛ばし、ネビウス・グループ＜NBIS＞とトルマリン・バイオ＜TRML＞が急騰した。半面、アップル＜AAPL＞が値を下げたほか、セイルポイント・テクノロジーズ・ホールディングス＜SAIL＞とフォックス＜FOXA＞が大幅安となった。



