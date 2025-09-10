巨人の佐々木俊輔

プロ野球イースタン・リーグで生まれた巨人・佐々木俊輔外野手の豪快アーチが注目を集めている。9日にジャイアンツタウンで行われたオイシックス戦。打った瞬間の一発に「フォーム変わりすぎじゃないか！？」「知らん間に全く違う人のフォームになってて笑った」など驚きの声が殺到している。

高い位置に構えたバットを振り下ろした。1点を追う6回、2死走者なしから甘く入ったボールを捉えた。振りぬいた打球はあっという間に右翼スタンドへ。2軍戦では今季1号となる同点弾だった。

スポーツチャンネル「DAZN」の野球公式Xが「ジョージの一撃 ライト後方へのドデカい当たり 佐々木俊輔 今季初ホームラン」と記し、実際の動画を公開。巨人ファンを中心に、フォームの変化に驚きのコメントが相次いでいる。

「フォーム変わりすぎじゃないか！？」

「知らん間に全く違う人のフォームになってて笑った」

「なんか別人になってて草」

「フォームがいい感じに戻ってて嬉しい」

「誰これ笑笑笑笑 完全にアーチストのそれやん」

25歳の佐々木はこの試合2打数1安打1打点。2軍の打率は.321。1軍では49試合に出場し、打率.238としている。



（THE ANSWER編集部）