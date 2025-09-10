「なんか別人になってる」 フォーム激変した巨人25歳の豪快弾にG党驚き「変わりすぎ！？」
巨人の佐々木俊輔
プロ野球イースタン・リーグで生まれた巨人・佐々木俊輔外野手の豪快アーチが注目を集めている。9日にジャイアンツタウンで行われたオイシックス戦。打った瞬間の一発に「フォーム変わりすぎじゃないか！？」「知らん間に全く違う人のフォームになってて笑った」など驚きの声が殺到している。
高い位置に構えたバットを振り下ろした。1点を追う6回、2死走者なしから甘く入ったボールを捉えた。振りぬいた打球はあっという間に右翼スタンドへ。2軍戦では今季1号となる同点弾だった。
スポーツチャンネル「DAZN」の野球公式Xが「ジョージの一撃 ライト後方へのドデカい当たり 佐々木俊輔 今季初ホームラン」と記し、実際の動画を公開。巨人ファンを中心に、フォームの変化に驚きのコメントが相次いでいる。
「フォーム変わりすぎじゃないか！？」
「知らん間に全く違う人のフォームになってて笑った」
「なんか別人になってて草」
「フォームがいい感じに戻ってて嬉しい」
「誰これ笑笑笑笑 完全にアーチストのそれやん」
25歳の佐々木はこの試合2打数1安打1打点。2軍の打率は.321。1軍では49試合に出場し、打率.238としている。
（THE ANSWER編集部）