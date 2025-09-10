宝塚歌劇団の元男役で、現在はタレント、日本舞踊家の春海（はるみ）ゆうが9日、自身のSNSなどで結婚を発表した。



【写真】喜びがひしひしと伝わるお相手との2ショット写真 お幸せに！

春海は【ご報告】と題して文書を掲載。「本日、退団半年記念日に大切な皆様へご報告させて頂きます。」と切り出し、「私事で大変恐縮ではございますが、ご縁をいただき、この度結婚いたしました」と発表した。⁡お相手について詳細は明かさなかったが「お相手の方とは仕事に対する考え方や趣味思考が似ていて、まるで同期しているみたいと思える方です。共に支え合い、成長しながら幸せな家庭を築いていきたいと思っております」と記した。



⁡ 今後については「これからもまだまだ色んな事に挑戦し、成長し続けてまいりますので、今後とも変わらず温かく見守って頂けますと幸いです」と記した。ハッシュタグでは「#プロポーズ」「#寿退団ではございません」と知らせ、「#ハバナに連れ出してくれる方」「#結婚式場予約し忘れる方」とお相手男性へののろけも記した。投稿には東京タワーをバックに指輪をはめる写真や、お相手とみられる男性との2ショット写真も添えられた。



春海の祖母、故山村久子さんは、江戸時代から200年以上続く上方舞・山村流四世宗家の故山村若さんの妹。春海も3歳で初舞台を踏んでいる。2010年に第96期生として宝塚歌劇団入団。2025年3月に退団を発表した。以降はタレント活動に含め、日本舞踊家「山村流」の師範「山村友里」としても活動している。



（よろず～ニュース編集部）