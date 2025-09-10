長友佑都がキャプテンマーク

日本代表（FIFAランク17位）は9月9日（日本時間10日）、米オハイオ州Lower.comフィールドで国際親善試合アメリカ戦（同15位）に臨む。

試合に先立って先発メンバーが発表されると、SNSでは「めちゃくちゃ面白そうなメンバー！」「このメンバー新鮮」など注目を集めている。

森保一監督はアメリカ戦の前日会見でスタメンの大幅入れ替えを明言。メキシコ戦から11人全員が入れ替えとなった。GKに大迫敬介、DFには長友佑都、荒木隼人、関根大輝の3バックが予想される。。ボランチは佐野海舟と藤田譲瑠チマの若手コンビ。ウイングバックには前田大然と望月ヘンリー海輝が構え、シャドーは鈴木唯人と伊東純也と予想。1トップに小川航基が入る。佐野航大もベンチ入りし、離脱した堂安律の背番号10を久保建英が引き継いだ。

SNSでは総入れ替えのスタメンについて「めちゃくちゃ面白そうなメンバー！」「このメンバー新鮮」「アメリカも読めないと思う」「3バックでも4バックでもできる」「佐野海舟とジョエルのWボランチ楽しみ」「上手く噛み合うといいな」「期待してます」などコメントが寄せられ、アメリカとの一戦に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）