新興国・開発途上国が米国の高金利により増えたドル建て負債の負担を低くするため人民元やスイスフランなどに目を向けている。フィナンシャル・タイムズによると、ケニア政府は先月、中国輸出入銀行と50億ドル（約7368億円）規模の鉄道プロジェクト貸付をドルに代わり人民元で返済する交渉を進めていると明らかにした。スリランカ政府も先月、2022年のデフォルト後に中断された高速道路建設を再開するため5億ドルの人民元借入を推進していると伝えた。ドル負債を金利が低い通貨に変えようとするリファイナンシングだ。

パナマは7月だけで約24億スイスフラン（約4437億円）を銀行から借り入れた。コロンビアもやはり国債を借り換えるためにスイスフランを活用する方向で動いている。JPモルガンによると、新興国企業のユーロ債券発行は7月基準2390億ドルで過去最大値を記録した。

昨年末から政策金利4．25〜4．50％を維持している米国の高金利が背景に挙げられる。これに対しスイス中央銀行は6月に金利を0％に下げた。中国の7日物短期資金調達金利（リバースレポ）は1．4％にとどまる。最近の人民元高も新興国を動かした。同じ人民元で以前より多くのドルを確保でき、ドル建て負債を返す負担が減るためだ。人民元は今年対ドルで約2．4％上昇した。フィナンシャル・タイムズは「中国の1兆3000億ドル規模の一帯一路開発プログラムの結果でもある」と指摘した。

アライアンス・バーンスタインのアルマンド・アルメンタ副社長は「米国の高い金利と長期国債利回り急騰で、新興国の立場ではドル資金を調達するのにさらに大きな負担を感じている。より効率的な資金調達策を探している」と分析した。