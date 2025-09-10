画像ギャラリー

日本初の国産カラーテレビは自動車並みの高価格!?

1956年12月20日にカラーテレビの実験放送が始まり、1960年（昭和35年）9月10日、NHK、日本テレビ、ラジオ東京テレビ（現TBS）、読売テレビ、朝日放送の5局が本放送を開始。それを記念し9月10日を「カラーテレビ放送記念日」としました。

現在、テレビといえばカラーは当たり前、量販店に行けば、ハイビジョンやフルハイビジョン、液晶、有機EL、薄型、4K、8K……など選択肢も山のようにあって目移りしてしまいます。しかし、カラーテレビ（color TV）・クーラー（cooler）・自動車（car）がそれぞれの頭文字を取って「3C」と呼ばれていた昭和30年代、東芝 の「21型D−WE」が日本初の国産カラーテレビとして発売されますが、ブラウン管のカラーテレビは自動車並みの高価格。さらに当時は白黒テレビが大半だったため、テレビ番組自体カラーに対応したものが少なく、一般家庭にはなかなか普及しなかったのです。

白黒テレビが大半だったころ、カラーテレビは自動車並みの高価格なものでした（photoAC）

安価なカラーテレビが生産されたきっかけ

初めて放映されたカラードラマは「赤い陣羽織」（1959年）、テレビアニメは「もぐらのアバンチュール」（1958年）。どちらも日本テレビの番組でしたが、まだ実験放送期間中だったため、実際に試聴できた人はごく少数に限られていました。一般の人が見られるようになった日本最初のカラーテレビアニメという意味では、1965（昭和40）年からフジテレビで放映された「ジャングル大帝」（原作：手塚治虫、制作：虫プロダクション）かもしれません。

そんな中、1964（昭和39）年の「東京オリンピック」をきっかけに状況が動きます。「開会式をカラーで見たい！」という国民の願いと、高度経済成長の好景気が後押しし、各メーカーが安価なカラーテレビの生産に乗り出し、お茶の間に浸透していったカラーテレビ。1973（昭和48）年にはカラーテレビの普及率が75％を超え、ついに白黒テレビと逆転しました。

画像の美しさをはじめますます進化するテレビ。地上波、BS、CSなどチャンネルも番組も自由に選べる時代。次はどんな夢の世界を見せてくれるでしょうか？