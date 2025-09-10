「出身と聞いてすごいと思う地方国公立大学」ランキング！ 2位「神戸大学」を抑えた1位は？【2025年調査】
全国には知名度や偏差値だけでなく、独自の歴史や実績で高く評価されている大学も多くあります。あなたにとって「この人、あの大学出身なの!?」と、一目置いてしまうような地方国公立大学といえば？
All About ニュース編集部は2025年9月2日、全国10〜70代の男女280人を対象に「地方国公立大学」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「出身と聞いてすごいと思う地方国公立大学」を紹介します！
※本調査は全国280人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「全国的に高い偏差値と知名度を誇り、国際的なビジネス都市・神戸の立地と相まってブランド力があるからです。出身と聞くと知的で優秀な印象を受けます」（60代男性／広島県）、「偏差値が高く、難関国公立並みの難易度だからです」（50代男性／兵庫県）、「地方国立大学に分類されていますが、この中ではかなり名門校ではないでしょうか。実際に優秀な方にたくさんあいました」（50代男性／大阪府）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「筑波大学というのは研究の面で充実していると聞きます。なので、ここの出身と聞くとすごいと思います」（60代男性／新潟県）、「自分が大学受験を考えたときに自分には無理だと感じて、そこに合格できた人達はとてもすごい努力をしたと思うから」（20代女性／群馬県）、「悠仁さまも通われているので」（40代女性／長崎県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：神戸大学／80票2位は「神戸大学」でした。旧官立大学としての長い歴史と、関西屈指の難関国立大学としての実績を持つ神戸大学は、全国的にも高い評価を受けています。特に経済・経営・法学といった文系分野において名門として知られ、ビジネス界や官公庁にも多数の卒業生を輩出。出身と聞くだけで知的で品格ある印象を抱く人も多いようです。
回答者からは「全国的に高い偏差値と知名度を誇り、国際的なビジネス都市・神戸の立地と相まってブランド力があるからです。出身と聞くと知的で優秀な印象を受けます」（60代男性／広島県）、「偏差値が高く、難関国公立並みの難易度だからです」（50代男性／兵庫県）、「地方国立大学に分類されていますが、この中ではかなり名門校ではないでしょうか。実際に優秀な方にたくさんあいました」（50代男性／大阪府）などのコメントがありました。
1位：筑波大学／85票1位は「筑波大学」でした。茨城県つくば市に位置する筑波大学は、東京教育大学を母体に発足した名門で、教育・研究ともに国内トップクラス。学際的なアプローチを取り入れた先進的なカリキュラムや、数多くのスポーツ選手・研究者を輩出していることでも有名です。出身者と聞けば「優秀そう」「信頼できそう」という印象を持つ人が多く、今回の調査でもその存在感の強さが証明されたと言えるでしょう。
回答者のコメントを見ると「筑波大学というのは研究の面で充実していると聞きます。なので、ここの出身と聞くとすごいと思います」（60代男性／新潟県）、「自分が大学受験を考えたときに自分には無理だと感じて、そこに合格できた人達はとてもすごい努力をしたと思うから」（20代女性／群馬県）、「悠仁さまも通われているので」（40代女性／長崎県）といった声がありました。
