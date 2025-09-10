「さすが京美人」吉岡里帆、着物姿に絶賛の声「着物似合う女優ランキング１位」「これぞ京都の至宝」
俳優の吉岡里帆さんは9月9日、自身のInstagramを更新。美しい着物姿を披露しました。
【写真】吉岡里帆の着物姿に絶賛の声
コメントでは「さすが京美人 和装も素敵」「京美人の里帆ちゃんは着物姿がお似合いで素敵です」「これはもぉ『絶対』的美人」「着物似合う女優ランキング１位」「京美人を地でいくなぁ これぞ京都の至宝」「かわいいだいすき」「美しすぎるよ」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】吉岡里帆の着物姿に絶賛の声
「むちゃくちゃ可愛いです」吉岡さんは「#映画 #九龍ジェネリックロマンス」などと添え、8枚の写真を投稿。1〜5枚目が、着物を身にまとった姿です。細部にまでこだわった和装小物やヘアメイクなどを披露しました。華やかな色合いがかわいらしく、吉岡さんの雰囲気とよくマッチしています。
浴衣姿も披露8月25日には「"九龍ジェネリックロマンス" 8月29日は公開初日舞台挨拶！」とつづり、浴衣を着用した姿を披露していた吉岡さん。赤い金魚がたくさん描かれています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)