俳優の吉岡里帆さんは9月9日、自身のInstagramを更新。着物姿を公開し、「美しすぎるよ」などと反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：吉岡里帆さん公式Instagramより）

写真拡大

俳優の吉岡里帆さんは9月9日、自身のInstagramを更新。美しい着物姿を披露しました。

【写真】吉岡里帆の着物姿に絶賛の声

「むちゃくちゃ可愛いです」

吉岡さんは「#映画　#九龍ジェネリックロマンス」などと添え、8枚の写真を投稿。1〜5枚目が、着物を身にまとった姿です。細部にまでこだわった和装小物やヘアメイクなどを披露しました。華やかな色合いがかわいらしく、吉岡さんの雰囲気とよくマッチしています。

コメントでは「さすが京美人　和装も素敵」「京美人の里帆ちゃんは着物姿がお似合いで素敵です」「これはもぉ『絶対』的美人」「着物似合う女優ランキング１位」「京美人を地でいくなぁ　これぞ京都の至宝」「かわいいだいすき」「美しすぎるよ」と、絶賛の声が寄せられました。

浴衣姿も披露

8月25日には「"九龍ジェネリックロマンス"　8月29日は公開初日舞台挨拶！」とつづり、浴衣を着用した姿を披露していた吉岡さん。赤い金魚がたくさん描かれています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)