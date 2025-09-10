メキシコのアギーレ監督、教え子である韓国代表イ・ガンインと対戦へ！「彼は大好きな選手、やっつけるつもりだが素晴らしい男」

すでに2026年W杯への出場を決めている日本代表は、6日にW杯開催国であるメキシコとのフレンドリーマッチを行い、0-0で引き分けた。

メキシコ代表を率いるハビエル・アギーレ監督は、かつて日本代表で指揮官を務めたほか、スペインのマジョルカでは久保建英を指導した経験もある。

メキシコは日本時間10日に韓国と対戦するが、アギーレ監督は教え子である韓国選手との再会を果たしていた。久保と同時期にマジョルカでプレーしていたイ・ガンインだ。

イ・ガンインは久保と同じ24歳の天才レフティ。スペインのバレンシアで10代の頃から期待されていた逸材で、マジョルカでのプレーを経て、2023年にフランスの強豪PSGに引き抜かれた。

『ESPN』によると、アギーレ監督とイ・ガンインは9日に行われた前日会見で再会を果たしていたそう。イ・ガンインは、会見の入り口でアギーレ監督を待っていたとか。

アギーレ監督は、会見でイ・ガンインについて、こう述べたそう。

「私はマジョルカで彼を控え選手として獲得したが、2年後には2200万ユーロ（約38億円）でPSGに売却することになった。急成長を見せた。

彼は大好きな選手だ。なぜなら、多くのポジションでプレーするからね。明日（の試合で）は彼と話さないし、我々は彼をやっつけるつもりだ。とはいえ、彼は素晴らしい男だよ」

大好きな選手とつつ、対戦相手としては厳しくマークするつもりのようだ。

一方のイ・ガンインは、今年5月にUEFAチャンピオンズリーグで優勝した後に「ここに来るまで僕を最も助けてくれたのは彼」とアギーレ監督への感謝を口にしていたそう。