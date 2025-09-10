Image: Apple

新登場のiPhone Airや、設計がガチすぎるiPhone 17 Proだけじゃない。今回のAppleの発表で、個人的なブッ刺さりはAirPods Pro 3でした。

AirPods Pro 3、何がすごい？ まとめていきましょう。

再設計音響アーキテクチャで、音質を向上

Image: Apple

まずはなんといってもイヤフォンですからね。どれだけいい音を鳴らしてくれるかは最重要です。

従来よりさらに音がクリアに聞こえるように、設計から見直されています。

空気の流れをコントロールして音を届けてくれる、マルチポータルの音響アーキテクチャを実装。AirPodsの装着状態をもとに、リスナーの耳に合わせてリアルタイムで音楽をチューニングする機能「アダプティブイコライゼーション」も採用。音にさらなる立体感を生み、細かな楽器の聞き分けも可能にし、低音の響きが向上しているといいます。

アクティブノイズキャンセリングがより洗練

AirPod Proといえば、もはや手放せない機能にアクティブノイズキャンセリングありますよね。これももっと洗練されています。

Image: Apple

先進的なコンピュテーショナルオーディオと、雑音の少ないマイク、そして新しい「フォーム材入りのイヤーチップ」の組み合わせがポイント。

AirPods Pro 2より最大2倍効果的なアクティブノイズキャンセリングを実現しているそう。そう言われてもどんなもんかよくわからないので、これは聞いてみるしかない。

最大8時間再生。バッテリー性能も向上

Image: Apple

バッテリー性能も向上。Bluetoothイヤフォンの最大ネックであるバッテリーは、進化すればするほどいい。

アクティブノイズキャンセリングをオンで、最大8時間の音楽再生ができるみたい。前世代より、33%長いそうです。

デザイン刷新！もっと耳にもフィットします

Image: Apple

さらに、もっと耳にフィットするようになりました。確かに、見た目変わったもんね。

10万時間以上のユーザー調査と1万以上の耳のスキャンによって、デザインを刷新。って、どんだけ耳スキャンしとんねん。

おかげで本体はより小さくなり、安定性も高まりました。イヤーチップは5つのサイズが用意されるようになり、より多くの人の耳に馴染むように作られています。

心拍センサーの導入で、ワークアウトをモニタリング

Image: Apple

心拍数センサーも追加されました！不可視光を毎秒256回放って血流の光吸収を測定する、専用のフォトプレチスモグラフィ（PPG）センサーに、iPhoneのAIモデルなどと掛け合わせることで実現しています。

ワークアウト中といえば、AirPodsはいい相棒。そんな相棒に、しっかりと詳細なフィジカルコンディションをモニタリングしてもらえるのはありがたや。

もはやイヤフォン超え…？耳元で囁く「通訳アシスタント」に栄転

Image: Apple

こんな驚きの機能も発表されました。AirPodsが、あなた専用の通訳アシスタントになってくれます。

ちょいっと両手でAirPods Pro 3を触ると、ライブ翻訳がオン。話し相手の言葉を聞き取って、指定した言語に翻訳した音声を流してくれます。

Image: Apple

さらに、AirPodsをしていない相手へ自分の言葉を伝えたいときは、iPhoneの画面を見せればOK。画面上に自分の発話した内容が、相手の話している言語に翻訳されています。

Image: Apple

これ、お互いにAirPods Pro 3を装着しているとさらに便利。互いにリアルタイムに翻訳された相手の言葉を聞けるようになり、言語の壁を越え、コミュニケーションできちゃうんです。

さらにここでアクティブノイズキャンセリングが効いてきます。相手側の声量を抑えて、自分に聴こえてくる翻訳済みの音声を聞こえやすくしてくれます。

ライブ翻訳は現在、英語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、スペイン語で利用でき、年末までに日本語、イタリア語、韓国語、中国語（簡体字）の追加4言語に対応する予定だそうです。

ちなみにこのライブ翻訳機能、AirPods Pro 3だけの特権ではありません。アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4と最新のファームウェアを実装したAirPods Pro 2以降で、Apple Intelligenceを有効にしたiOS 26以降を搭載したiPhoneとペアリングした場合に利用できるとのこと。

やったー！ 自分も使えるぞ！

39,800円、9月19日発売

その他、外部音取り込みモードはよりパーソナライズされ、ユーザー自身の声と話し相手の声がこれまで以上に自然に聞こえるようにもなってます。

AirPodsで初めてIP57等級に適合したのも熱い。ランニング中の突然の雨、汗めっちゃかくジムトレーニングでも、安心です。

価格は、39,800円（税込）。今日から予約開始で、9月19日発売です。

Source: Apple