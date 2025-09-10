Image: Apple

意外にも頑丈。らしい。

極限まで薄さを追い求めた、iPhone Air。その厚みは5.6mmと、これまでのどのiPhoneよりも薄型。戯れにAIに「スマホの平均的な厚みは？」と聞いてみると、約7〜9mmと答えてくれました。

しかし、こうなると気になるのが強度です。

「お尻ポケットに入れていたスマホが座った際に折れ曲がった」なんて話しもありますし、iPhone Airほどの薄さならばバキっと壊れてしまわないか心配ですよね？

頑丈さに自信、ありまくり

iPhone Airのフレームは、軽量かつ堅牢なチタン製。さらにディスプレイは新しいCeramic Shield 2で保護され、iPhoneとしては初めて背面にもCeramic Shieldが採用されました（手触りが気になる）。

そのおかげで耐擦傷性能は従来の3倍、耐亀裂性能は従来の4倍までアップ。そんな流れで出てきた言葉が、こちらです。

これまでのどんなiPhoneよりも頑丈になりました（日本語字幕）。

意外にも、Airこそがもっとも頑丈とのお言葉！ 確かにチタンのフレームは頑丈だし、背面ガラスが保護されたのは大きな変化。ProやPro Maxよりも頑丈なのかどうかは気になるけど…。

「薄いから壊れやすそう」という懸念に対するフォロー的な発言だったのかもしれませんが、なんせ頑丈さに自信はおありのようで。軽いから落としても壊れにくいとか、そういうのも関係あるかも？

