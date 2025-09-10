¾åÇòÀÐË¨²»¡¢¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ç¡È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡É¥ï¥±¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¤¬8·î30Æü¡¢TOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¹À¥¤¹¤º¤Î¡Ö¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡×¡Ù(Ëè½µÅÚÍË15:30¡Á15:55)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¡¦¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ç¡È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡É¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡û¡Ö¤Þ¤Ã¤±¤ó¤Î¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤ä¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡½¤á¤°¤ê¡½¡Ù(Ëè½µ¿åÍË22:00¡Á)¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¾åÇòÀÐ¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¥¥ã¥¹¥È¤âÂ³Åê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µ×¡¹¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¿·ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤Ã¤«¤¤! ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±?¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤â¤¦¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¸¤ã¤ó¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£¿·ÅÄ¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤¤Î¤Þ¤Ã¤±¤ó¤Î¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤È¤«¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤È¤«¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡£(²ñÏÃ¤Î)ÆâÍÆ¤¬°é»ù¤È¤«¤Ê¤Î¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¹À¥¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤±¤ó¤Ï¿·¤ÎÌò¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£°ìÈÖ°¦¾ð¤ò¤¹¤´¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¿°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¾åÇòÀÐ¤Ï¥É¥é¥Þ»£±ÆÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¡Ö°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤¤Î¤¬Æ£¸¶ÂçÍ´¤¯¤ó¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£ÂçÍ´¤¯¤ó¤È¤Þ¤Ã¤±¤ó¤Î¤«¤ë¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤±¤ó¤Ë¡ÈÎý½¬¤·¤¿¤Î?¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡ÈÁ´Á³¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡É¤Ã¤Æ¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤è¡£¤â¤¦¡¢¼è¤ê¤¬Ä¶¿ÍÅª¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë²ó¸Ü¡£¹À¥¤Ï¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Í¡£¤ß¤ó¤ÊÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2016Ç¯¤È2018Ç¯¤Ë3Éôºî¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÏÃÂê¤â¡£¾åÇòÀÐ¤Ï¡¢¡Ö³ØÀ¸¤Î¤È¤¤«¤é»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢²¿¤«¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´À¤«¤¤¤Æ¤È¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤½¤ì¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¡£ÀÄ½Õ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢»ä¤Ë¤â»×¤¤Åö¤¿¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¡£¹À¥¤â¡¢¡Ö¿´¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤ËÂÎ²¹¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾ðÇ®Åª¤Ê´¶¤¸¡£¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶³Ð¤Çµ®½Å¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÃç´Ö¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬ÊõÊª¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2023Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿TOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¹À¥¤¹¤º¤Î¡Ö¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡×¡Ù¡£¹À¥¤¹¤º¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ä¶á¶·¤ò¸ì¤ë¤Û¤«¡¢ÉÔÄê´ü¤Ç¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢ÅÚÍË¸á¸å¤Î¡È¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡É¤ò¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¶¦Í¤¹¤ë¥é¥¸¥ª¥×¥í¥°¥é¥à¡£radiko¡¢AuDee¡¢Spotify¡¢Apple Podcast¤Ç¤âÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
