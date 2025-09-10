「巨人６−４広島」（９日、東京ドーム）

広角に打ち分けた三度の快音が、敵地の鯉党を盛り上げた。広島・小園海斗内野手が今季１０度目の猛打賞。打率を・２９９５に上げ、巨人・泉口を抜いてリーグ首位打者に返り咲いた。

まずは初回１死二塁で右越えに先制の適時二塁打。２ストライクと追い込まれ「何とか食らい付いて。フォークもスライダーもカーブもあるし、全部をケアしながら」と戸郷の持ち球全てをイメージしつつ、１４５キロ直球を捉えた。

３点差に迫った二回は２死から初球を左前へ。五回先頭では中前にはじき返した。いずれの安打も３球以内に仕留めており、真骨頂の積極性を見せつけた。ただ、本人に満足感はなく「タイミングが合っただけなので、『完璧やな』というヒットは特にないですね」と淡々と振り返った。

固め打ちで今季１４２安打とし、こちらもトップを走る阪神・近本とは２本差となった。首位打者と最多安打の２冠を射程圏に捉える現状。しかしながら個人記録には一切の興味を示さない。

「タイトルは取れないと思っている。簡単じゃないですし（今まで）取ったこともない。チャンスと言えばチャンスですけど、まずは勝たないと評価されないと思う。負けが続いていますけど、また勝てるように」と誓った。何より渇望するのは、チームの勝利。心から笑顔になれる一打を求めて、まずは連敗ストップに全力を注いでいく。