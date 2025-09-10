広島・斉藤優汰投手（２１）が試行錯誤の日々を送っている。ここまで２軍では主に中継ぎとして登板。８月中旬までは防御率２点台を維持していたが、先発に復帰した直近２試合で乱調。３年目右腕が“違和感”と戦っている。

斉藤がキャリアの転機ともいえる“壁”に直面している。ウエスタンではここまで２９試合に登板し、３勝４敗、防御率３・６０（８日現在）。高卒３年目の成績としてはまずまずの数字だが、本人は納得していない。「ずっと投げていて気持ち悪いんですよね…」と違和感を口にする。

今季は春季キャンプで新井監督から「中継ぎでいってみようか」と直接伝えられ、中継ぎとしての起用がスタートした。同じドラフト１位である森下や栗林からアドバイスを受け、準備を重ねて臨んだシーズンだった。しかし開幕後から「体が操れていない」という感覚に襲われ、好投を続ける一方で手応えを感じられずにいた。

直近２試合は先発として再びマウンドに立つも、計７回１／３を投げ、１０失点、１４四死球と大きく乱れた。「短いイニングでごまかしていたものがごまかしきれなくなった」と振り返るように、根本的な課題が浮き彫りになった形だ。

現在はフォームの修正に取り組む日々が続く。「元々インステップに入っていくタイプなんですけど、力が右打者方向に流れている。良い時は力がキャッチャー方向に向いていた。今は大げさに体を開くぐらいの意識でやってます」と自身の課題を明かし、改善に努めている。

そんな中、同学年の辻が支配下登録を勝ち取り１軍で活躍中。「刺激しかない」と同期の活躍も原動力になっている。「まずは納得するボールを投げられるように。そこを目指してやっていくだけかなと思います」と斉藤。答えを求めて試行錯誤の日々を過ごしていく。

◇斉藤 優汰（さいとう・ゆうた）２００４年５月２７日生まれ、２１歳。北海道出身。１８９センチ、９４キロ。右投げ左打ち。投手。苫小牧中央高では甲子園出場経験なしも、将来性を見込まれて２２年度ドラフト１位で広島に入団。今季、５月２日・中日戦でプロ初登板。１回無失点で初奪三振もマーク。最速１５６キロ。