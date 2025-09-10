槙原寛己、入団直後の高橋由伸に「俺らからは声をかけられない」と思っていた理由「由伸は…」
元プロ野球選手の槙原寛己氏が、YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん(高ははしごだか)』で8月30日に公開された動画に出演。入団直後の高橋由伸氏に「俺らからは声をかけられない」と思っていた理由を語った。
高橋由伸氏
○「俺らからは声をかけられないなと思ってたよ」
槙原寛己氏が「どっちかといったら、俺もこう見えても人見知りなところが。ちょっとシャイな部分があるから」と自己分析すると、高橋尚成氏は「そうですよね」とうなずきつつ、「だって、僕が初めてマキさんと会ったとき、羽田空港だったんですよ。すげえ怖い人だなと思ったもん」と回想。「ぶすーっとしてるから。『ドラフト1位で入りました、高橋尚成です』って言ったら、(少しだけ見て)『あっ』みたいな感じで」と打ち明けた。
また、由伸氏が「俺、初めてのマキさんの会話は覚えてないわ。たぶん、大した会話をしてくれなかったんだと思う」と記憶をたどると、「いやいや。『君が慶應大学の由伸くんか。期待してるぞ』って(笑)」と冗談めかして、笑いを誘う槙原氏。
それに由伸氏と尚成氏が「絶対にない!」とツッコミを入れると、槙原氏は「ヒサはどっちかというと、触りやすい感じだったけど、由伸は最初からもろレギュラーになってたから。誘って、連れていっても、もしかしたら迷惑かけんじゃないかと思うじゃない? 例えば、女性関係とかがあったりしたら、由伸に迷惑がかかるから、俺らからは声をかけられないなと思ってたよ」と振り返っていた。
【編集部MEMO】
巨人やメジャーリーグで活躍した高橋尚成氏。YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん』では、宮本慎也氏や谷繁元信氏、上原浩治氏をはじめとする球界のレジェンドとの対談動画が人気を博しているほか、古田敦也氏の公認弟子でもあるギャル系野球女子めいちゅんとのコラボ動画「【検証】高橋尚成の全力スクリューでめいちゅんビタ止め阻止できるのか!? 硬球での本気投球解禁でガチンコ対決! これがメジャーの強打者を翻弄した魔球だ!【衝撃】」の再生回数が99万回を超えるなど、注目を集めている。
