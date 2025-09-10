【あんぱん 第119話あらすじ】のぶ、久々に再会した人物とは 嵩は八木らに悩み吐露
【モデルプレス＝2025/09/10】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第119話が、9月11日に放送される。
【写真】今田美桜＆北村匠海、夫婦役で密着
朝ドラ第112作目となる本作は、「アンパンマン」を生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を、激動の時代を生きた波乱万丈の物語として大胆に再構成。登場人物名や団体名などは一部改称して、フィクションとして描く。
主人公・朝田のぶを今田、のぶの夫である柳井嵩を北村匠海が演じる。
柳井家に東海林（津田健次郎）が訪ねてくる。再会を喜ぶのぶ（今田美桜）に、嵩（北村匠海）の活躍をうれしそうに話す東海林。
そのころ、浮かない顔で投稿作品を整理していた嵩は、八木（妻夫木聡）たちの前で悩みを吐露する。
◆今田美桜主演朝ドラ「あんぱん」
◆「あんぱん」第119話／9月11日（木）放送
