気になりすぎる…！男性が【追う気にならない】女性の特徴

恋愛において、男性が積極的に追いかけたくなる女性と、そうでない女性がいますよね。あなたも1度は「自分はどうして追われないのか…？」と悩んだことがあるかもしれません。今回は、男性が追う気にならない女性の特徴を体験談やインタビューをもとにご紹介します。もしかしたら、あなたも無意識にNG行動をしているかも！？

自分に自信がない

男性が追う気にならない女性の特徴のひとつに、自分に自信がないことが挙げられます。 自信のない女性は、自分の価値を認められないため、どうしてもネガティブな態度が表に出てしまいがちです。 例えば、自己肯定感が低く、「どうせ私は…」と自分に対して否定的な言葉を使うことが多くなると、男性も「追いかけても振り向いてくれないかも…」と感じてしまいます。 男性は、自己肯定感が高く、自分を大切にしている女性に惹かれる傾向がありますよ。

過度に依存している

過度に依存している女性も、男性が追う気にならない女性の特徴として当てはまります。 恋愛において過剰に依存していると、彼は次第に息苦しさを感じることが…。 例えば、常に連絡を求めたり、男性にすべてを頼りきりにしたりする姿勢が続くと、彼は「自分ひとりではなにもできないのか」とあなたに対してマイナスなイメージを持ってしまうかも。 恋愛において大切なのは、お互いの自立とバランス。 自分の時間も大切にしながら、恋愛を楽しむ姿こそが男性にとって魅力的に映るでしょう。

無自覚で冷たく接する

最も男性が追う気にならない女性の特徴は、無自覚に人に冷たく接してしまう女性です。 本当は好意を抱いているのに、素直にそれを表現しなかったり、意図的に冷たく接してしまう場合、男性は混乱しあなたの気持ちを理解することができません。 男性は、好意を持っている相手に対して積極的にアプローチをすることが多いため、冷たい態度や無関心を示されると、「自分に興味がないのかな？」と感じ、アプローチをやめてしまうことが多いです。 自分の気持ちに素直になり、ときには彼に好意を示すことも大切ですよ。 いかがでしたか？ 今回は、男性が追う気にならない女性の特徴をご紹介しました。 男性が追う気にならない女性の特徴として、「自分に自信がない」「過度に依存している」「冷たい態度をとってしまう」などが挙げられます。 この記事を参考に、自分の魅力をさらに引き出し、素敵な恋愛を楽しんでくださいね♡

ライター Ray WEB編集部