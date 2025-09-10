「snowed under」の意味は？「雪に埋もれる」ではありません！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「仕事に追われる、手がまわらない」でした！

「雪に埋もれてしまったら抜け出すのが大変であること」が由来となったイディオム。



この英語フレーズは、しなければいけないことがたくさんあり、すべてを終わらせるのが難しいことを表しています。

「He has been snowed under with work and hasn't been able to go on vacation.」

（彼は仕事に追われて忙しいので、休暇をとれていません）

あなたはわかりましたか？

