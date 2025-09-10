レクサス新「NX」発表！ 大人気クロスオーバーSUV何が変わった？ 安価な“FF”モデル登場？ 「新モデル」米国に登場

新NX何が違う？

レクサスは2025年8月28日、アメリカで「NX」の新たな2026年モデルを発表しました。

NXは、レクサス初のコンパクトクロスオーバーSUVとして2014年にデビュー。

力強さと都会的な要素を兼ね備えたスタイルで人気を集め、ブランドのグローバルコアモデルへと成長してきました。

“新”「NX」何が変わった？

現行型は2021年にフルモデルチェンジを受けた2代目にあたり、今回の2026年モデルではラインナップを整理し、ニーズに応じて明確にモデルを選べるようになりました。

ラインナップは大別してガソリン車の「NX350」、ハイブリッド車（HEV）の「NX350h」、プラグインハイブリッド車（PHEV）の「NX450h＋」。従来のガソリン車「NX250」は廃止されます。

またHEVのNX350hは、従来AWD（全輪駆動）のみでしたが、2026年モデルからFWD（前輪駆動）も新たに設定され、価格や燃費などの経済的価値を重視するユーザーにも応える構成となりました。

装備の違いによるグレードは4種類が設定されます。「（表記のない）スタンダード」「プレミアム」「ラグジュアリー」、そしてスポーティ志向を高めた「Fスポーツ ハンドリング」の順で装備内容が充実していきます。

PHEVのNX450h＋は従来ラグジュアリーとFスポーツ ハンドリングでしたが、2026年モデルからプレミアムが新設されたことで、選択肢が広がり、PHEVの普及を後押しすることが期待されます。

エクステリアでは、新色「インフラレッド」が設定されました。これはフラッグシップクーペの「LC」や「RC」に設定されている深みのあるレッドで、従来の「レイディアントレッド」よりも光の加減で陰影が深まり、NXの躍動感あふれるボディラインをいっそう引き立てます。

価格はNX350が4万6120ドル（約680万円）から、NX350hが4万5470ドル（約670万円）から、NX450h＋が5万9105ドル（約870万円）からです。近日発売予定です。