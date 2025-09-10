たとえ「ワンマン社長」でも社員がついていきたい人の条件…「令和のリーダー」に必要なもの

私は企業の管理職トレーニングを10年以上手掛けてきました。管理職とひとくくりにしても、なりたてほやほやの若手リーダーから老舗企業のベテラン経営者まで様々です。令和になっても未だに「ワンマン社長」は存在します。しかし、「ワンマン社長」そのものがいけないのでしょうか？

前編記事〈「ダメな社員は切ればいい」と豪語したワンマン社長の末路…悪いのは本当に「社員」なのか？〉では「“悪影響を及ぼす社員”は切っていかないと、チームが腐るんです」と豪語するワンマン社長を紹介しました。

本稿では対照的なもう1人のワンマン社長の事例を元に、これからのリーダー像について考えていきます。

自分を変えようとしたワンマン社長

前編記事で紹介したA社の社長のような人物がいる一方で、B社の社長は、まったく違うステップを踏みました。

名古屋の老舗企業B社の社長は、いわゆるカリスマ型のワンマン。

決断力と実行力で社員を引っ張ってきたものの、社内は“逆らえない空気”で包まれていました。

数年前、自身が立ち上げた事業を大きく成長させ、その手腕が認められ社長に就任。父である前社長の後を継いだものの、社員との隔たりに悩んでいました。

「変わりたい。でも、変わるのが怖かったんです」

彼の口から漏れた言葉に、私は胸を打たれました。

恐怖を抱えながら、それでも社員のために何ができるかを模索していました。

社員一人ひとりと対話することの大切さ

そんな彼が次に踏み出したのは、「社員一人ひとりと対話すること」でした。

「対話するだけで空気が変わるんです」

社員との面談を重ねるうち、社内の空気が少しずつ変わっていきました。

ある若手社員はこう言いました。

「最初は不安でした。社長は“合わなければ辞めていい”っていうスタンスなのかなって。でも、話すと、ちゃんと聴いてくれるんです」

ある日、会議で新人が「ちょっと違う意見なんですけど」と切り出したとき、社長はその声を否定せず、丁寧に受け止めました。

「前だったら、絶対スルーされてたと思います。初めて、“意見を言ってもいいんだ”って思えました」

これは、社員が“変わる覚悟”を持てた瞬間でした。

変われた社長、変われなかった社長の違い

2人の社長は、どちらも強い思いを持っていました。

組織を良くしたい、社員を活かしたい、未来を創りたい。

しかし、大きな違いが1つあります。

A社の社長は、「社員を変える」ことに全ての焦点を置いていた。

一方、B社の社長は、「自分がまず変わる」ことに向き合った。

これは、“リーダーシップの起点”の違いです。

「育てる前に、信頼されること」

「言う前に、聴くこと」

「任せる前に、自分の在り方を見せること」

リーダーの変化が、組織を変える――これは私たちが現場で何度も見てきた真実です。

今の時代に必要なのは「決める強さ」ではありません。

最も重要なことは、“自分自身が変わる覚悟を持つこと”だということです。

「独走型」から「信頼型」へと進化せよ

変化の多いこの時代に“ワンマン経営”は決して悪ではありません。

むしろ、創業初期や成長期には、スピードと突破力のために不可欠なスタイルです。

かつてのワンマン社長像は、「圧倒的な決断力とトップダウンの指示」で組織を引っ張るリーダーでした。しかし今の時代、それだけでは組織は動きません。

変化のスピードが速く、価値観が多様化した現代では、「社員の声を聴く力」や「共に悩む姿勢」がリーダーに求められています。

ワンマンというスタイルそのものが悪いのではなく、“独走型”から“信頼型”への進化が必要なのです。

権限を握りつつも、対話を恐れず、自らも変わり続ける――それが、令和時代の真のワンマン社長の条件です。

私は、何人もの経営者の「変化」を見てきました。変われなかった人の中には、優秀な方も多くいます。

でも、変わろうとした人は、必ず組織の未来を変えました。

最後に、B社の社長が私に話してくれた一言を紹介します。

「僕はまだ未熟です。でも、社員に“ついていきたい”と思ってもらえる社長でいたい。だから、変わる努力をやめたくないんです」

この言葉こそ、今の時代に必要なリーダーの姿だと、私は信じています。

【新NISA】9月の「配当取り」を狙える、 注目の日本株「高配当株・増配株8選」を実名公開