プロギア RS SPEED ドライバー を打ってみたぞ！編集部員がガチ試打
ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！
プロギア RS SPEED ドライバー
プロギアのRSシリーズのドライバーには、他メーカーでいうところの「X」「D」「SFT」といったボールのつかまりがとくにいいドローバイアス系がありませんでしたが「RS SPEED」という名で新登場。こだわりのギリギリ“驚”初速、シャフト軸とネジをズラした可変構造での“広”初速、チームレス・フルチタンボディでの精密な重心設計は兄弟モデルと同じですが、プロギアの真骨頂「HS（ヘッドスピード）を上げる」がこのドライバー最大の特徴です。
軽量化・空気抵抗を減らすシャロー形状、純正シャフトの特性にいたるまで「ヘッドスピードアップ」を狙った設計になっています。打ってみての感想は、ヘッドスピードを上げようと思って振らなくていい。だからリラックスして振れる。リラックスしているぶん加速力が上がって、打球は強弾道のハイドローになっていつもより飛ぶ。
飛距離アップはボール初速で決まり、ヘッドスピードが１m/秒上がればボール初速は1.5m/秒上がる、と計算上で簡単なことですが、それを実現するのは簡単ではないところをやってのけるのが、プロギアのすごいところですよね。
プロギアの真骨頂ヘッドスピードアップ！
いかがでしたか？ ぜひ、「RS SPEED ドライバー」を手に取ってみてください。
プロギアお客様相談室 ☎0120-81-5600