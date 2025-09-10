プロギア RS SPEED ドライバー を打ってみたぞ！編集部員がガチ試打

ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！

プロギア RS SPEED ドライバー

つかまった球で高弾道、という点もベリーグッド！

S p e c●ヘッド素材／フェース：チタン（Ti-6Al-4V）、ボディ：チタン（Ti-8Al-1V-1Mo）●ロフト角／9.5、10.5、11.5度●シャフト（フレックス）／SPEEDER NX FOR PRGR（R2、R、SR、S）●重さ／276g（フレックスSR）●長さ／45.75インチ（フレックスR2は45.25インチ）

●価格／10万7800円 ※5月発売予定

プロギアのRSシリーズのドライバーには、他メーカーでいうところの「X」「D」「SFT」といったボールのつかまりがとくにいいドローバイアス系がありませんでしたが「RS SPEED」という名で新登場。こだわりのギリギリ“驚”初速、シャフト軸とネジをズラした可変構造での“広”初速、チームレス・フルチタンボディでの精密な重心設計は兄弟モデルと同じですが、プロギアの真骨頂「HS（ヘッドスピード）を上げる」がこのドライバー最大の特徴です。

軽量化・空気抵抗を減らすシャロー形状、純正シャフトの特性にいたるまで「ヘッドスピードアップ」を狙った設計になっています。打ってみての感想は、ヘッドスピードを上げようと思って振らなくていい。だからリラックスして振れる。リラックスしているぶん加速力が上がって、打球は強弾道のハイドローになっていつもより飛ぶ。

飛距離アップはボール初速で決まり、ヘッドスピードが１m/秒上がればボール初速は1.5m/秒上がる、と計算上で簡単なことですが、それを実現するのは簡単ではないところをやってのけるのが、プロギアのすごいところですよね。

プロギアの真骨頂ヘッドスピードアップ！

大浪松之介 ベストスコア75

プロギアお客様相談室 ☎0120-81-5600