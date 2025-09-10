今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第118話が10日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、のぶ（今田美桜）は八木（妻夫木聡）の会社で子どもたちに「アンパンマン」の読み聞かせをすることに。だが、子どもたちは興味がないようで…。しばらくして、嵩（北村匠海）が監督を務めた映画「やさしいライオン」が公開され、好評を博す。

3年後、嵩は多忙だったが、八木の会社が発行している文芸誌「詩とメルヘン」の編集長も務めていた。そして嵩は、のぶが「アンパンマン」の読み聞かせを続けていることを知る。ある日、高知新報の東海林（津田健次郎）がのぶを訪ねてくる。

東海林＝津田健次郎の再登場にネットも沸いた。

X（旧ツイッター）には「のぶちゃん教師モード」「もうひとつ子供の反応が鈍い…」「アンパンマン初めての読み聞かせ会、まさかの不評」「子どもは正直」「やさしいライオンだ」「登美子さん、鬼の目にも涙」「登美子さんガチ泣きも強がり」「やっぱりやないかい！キューリオ」「3リオじゃなくて9リオ」「九州だからキューリオ」「おお、詩とメルヘン」「3年ナレ進行したのはわかった 蘭子とはどうなったんだ 八木よ」「八木さんの老けメイクもドンドン加速している…」「健ちゃん定年か」「のぶさん、突然老けたw」「やっぱり、崇にバレた」「のぶ、急にどうした？！20代ヘアスタイルから突然のおぱさんパーマ！」「久しぶりのにゃだ」「来たー!東海林編集長!」「津田健キター!」「最後に特大の癒しが来た」「にゃー！」などとコメントが並んだ。

「あんぱん」は朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。