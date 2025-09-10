病院で目薬を処方されることがあります。使用回数などを忘れないように、「油性ペン」で容器に書き込みたくなりますが、実はNGだと知っていましたか？大賀薬局の公式TikTokアカウント（@ohga_official）が、その理由を解説しています。



【動画】目薬のNG行動やっていませんか？

「油性ペン」の成分が浸み込む可能性あり！

油性ペンで容器本体に直接記入すると、油性ペンの成分が容器を貫通してしまい、浸み込む可能性があるといいます。また、「湿布薬の近くで保管する」「冷蔵庫で冷やす」のも避けるべきなんだそう。



【目薬のNG行動】



▽湿布薬の近くに置く

開封した湿布薬の揮発成分が目薬に浸透し、目薬をさした時に「スーッ」として刺激を感じることがあります。また、防虫剤の近くもNGとのこと。



▽冷蔵庫で冷やす

「ヒンヤリして気持ちが良いから…」と、冷蔵庫に入れたくなりますが、目薬の種類によっては成分が分離してしまうかもしれません。特に医師・薬剤師等の指示や添付文書に記載がない場合は「室内保管OK」なので、直射日光を避けて涼しい場所へ。冷所保存が必要な目薬は冷蔵庫に保管します。



この投稿には、「まじか！！」「ためになるー！」「目薬の容器ってそんなに弱いの…？」「目薬にマジックで名前書いてた…」などのコメントが続々と寄せられていました。



