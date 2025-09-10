今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第24週「あんぱんまん誕生」の第119回が9月11日に放送予定です。

【写真】津田健次郎さん演じる東海林が柳井家を訪れて…

＊以下9月11日放送回のネタバレを含みます。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの母・羽多子を江口のりこさん、のぶの妹・蘭子を河合優実さん、メイコを原菜乃華さん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＜あらすじ＞

柳井家に高知新報時代の上司、東海林（津田健次郎さん）が訪ねてくる。

再会を喜ぶのぶ（今田美桜さん）に、嵩（北村匠海さん）の活躍をうれしそうに話す東海林。

そのころ、浮かない顔で投稿作品を整理していた嵩。

八木（妻夫木聡さん）たちの前で悩みを吐露する。