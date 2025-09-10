BE:FIRSTが「ファミマ」のクリスマスアンバサダーに就任！ メンバー監修のケーキなど発売
ダンス＆ボーカルグループのBE:FIRSTが、2025年の「ファミリーマートクリスマスキャンペーン」のアンバサダーに就任したことが、9月10日（水）に発表された。
【動画】LEO＆RYUHEIが無茶ぶりに悪戦苦闘!? BE:FIRSTインタビュー映像
■ケーキのおいしさをダンスで表現
今回のアンバサダー就任にともない、「ファミリーマート」では9月12日（金）10時01分から、メンバー監修のもと作り上げた「BE:FIRST BESTショコラケーキ」の予約受付を沖縄県を除く全国の店舗および「ファミマオンライン」で開始する。
「BE:FIRST BESTショコラケーキ」は、ココアスポンジ生地をベースに、ミルクチョコムース、キャンディングアーモンド、キャラメルソース、ビターチョコムースを重ねた5層のケーキで、MANATOのアイデアによる金粉、キャンディングアーモンド、チョコチップを天面にトッピングした、見た目や食感にもこだわった一品となっている。
また特典として、歴代のジャケット写真がデザインされたピックとBE:FIRSTデザインボックスが付属するほか、「ファミマオンライン」の予約限定で視聴可能な特別感あふれる動画も用意されている。
「BE:FIRST BESTショコラケーキ」の予約期間は、9月12日（金）10時01分〜12月19日（金）9時00分まで。商品のお渡しは、12月20日（土）〜12月25日（木）の予定だ。
さらに「ファミリーマート」の公式YouTubeチャンネルでは、アンバサダーに就任したBE:FIRSTによるインタビュー映像を公開。実際にコラボクリスマスケーキを試食したメンバーが「味を体で表現すると？」という無茶ぶりなお題に答える様子などが収められている。加えて9月10日（水）19時00分からは、BE:FIRSTのオフィシャルYouTubeチャンネル内「You’re My “BESTY”」にて、コラボケーキ完成までを追った会議動画が公開される。
