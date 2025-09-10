９日、記者会見するカタールのムハンマド首相/Karim Jaafar/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）カタールのムハンマド首相は９日の記者会見で、イスラエルによる首都ドーハへの攻撃について明確に怒りを表明した。

ムハンマド氏は「今回の攻撃は、国家テロとしか言いようがない」「これは地域全体へのメッセージだ。この地域にはならず者が存在するということだ」と主張。

その上で「誰がこの地域のいじめっ子なのか、世界はもっと明確なイメージを持つ必要があるのではないか？」と疑問を呈した。

イスラエルはドーハへの攻撃について、イスラム組織ハマスの指導部を標的にしたものだとしている。ハマスは声明を出し、攻撃でメンバー５人が死亡したものの、パレスチナ自治区ガザ地区の停戦の交渉団に犠牲者はなかったと明らかにした。

ムハンマド氏はさらに、攻撃発生から１０分後に米国からカタールへ連絡があったことを明かした。またイスラエルはレーダーに探知されない兵器を使用したと付け加えた。

イスラエルはレーダー探知を回避できる米国製のステルス戦闘機Ｆ３５Ｉを保有している。６月のイスラエルによるイラン攻撃では、テヘランの防空網を突破するためにこれらの戦闘機が使用された。

イスラエル当局は、今回の攻撃に１０機以上の戦闘機を使用したことを認めた。当局者によると、作戦には長距離攻撃のための空中給油が必要だった。また全ての攻撃はドーハにある単一の標的に対して行われたという。

イスラエルの情報筋２人がＣＮＮに語ったところによると、この作戦は「数カ月かけて準備された」が、ここ数週間で計画は加速していたという。

一方、米国のトランプ大統領はイスラエルによるカタール攻撃から距離を置く姿勢を取り、攻撃はイスラエルの指導者が決定したと強調。米国が介入するには遅すぎたとの認識を示した。

「これは（イスラエルの）ネタニヤフ首相の決定であり、私が下した決定ではない」と、トランプ氏は９日、自身のＳＮＳトゥルース・ソーシャルに書き込んだ。さらに、政権が攻撃を知りカタールに伝えた時点では、攻撃を阻止するためにできることはほとんどなかったと付け加えた。