M!LK塩崎太智＆加藤大悟がキス寸前「タクミくんシリーズ」切なさ＆もどかしさ詰まった予告映像・場面写真解禁
【モデルプレス＝2025/09/10】M!LKの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）と俳優の加藤大悟がW主演を務める「タクミくんシリーズ −Drama−」（9月21日スタート／24時〜BSフジ放送・FOD配信）より、予告映像と場面写真が解禁された。
【写真】塩崎太智＆加藤大悟がキス寸前
この度今回公開された本予告映像は、主人公・葉山託生＝タクミ（塩崎）の「ここで僕は、運命を大きく変える出会いをした」という印象的なナレーションとともに、校内で出会うタクミと崎義一＝ギイ（加藤）のシーンから幕を開ける。肩に触れられた瞬間にその腕を振り払う、人に触れられない“人間接触嫌悪症”を抱えるタクミ。触れられることすら拒んできたタクミにとって、「超がつくほどの御曹司で、はるか遠くの世界だと思ってた人」という心の声に重なるように、ギイははるか遠くの存在。「恋人同士なんだから、膝くらいいいだろ」と茶目っ気たっぷりに膝枕を迫るギイに慌てるタクミのシーンなど、その不器用なやり取りが、観る者の胸を締めつける。
「愛してるよ、タクミ」とギイがタクミにキスしようとする瞬間、タクミは思わず顔を背けてしまう。近くにいながらも触れ合えない関係に、タクミの本当の気持ちが見えなくなっていくギイ。「好きだからこそ、僕は君に告げられないことがある」というタクミのナレーションが、恋の甘さと同時に痛みを伴うことを突きつける。加えて、「絶対に失いたくないと思うほど、好きになった人だよ」というタクミの言葉や、けんか腰に掴み掛かろうとするギイの姿、ベッドに押し倒されるタクミなど、波乱の予感も感じさせる。
さらに、タクミとギイの恋模様に加え、真行寺兼光（相原一心）と三洲新（山下永玖）、高林泉（世古口凌）と吉沢道雄（祐楽）、赤池章三（柊太朗）と上級生・柴田俊（宮本龍之介）ら、祠堂学院に通う仲間たちの、切なさやもどかしさに満ちた恋模様も同時に映し出す。映像のラストでは、「神様、僕に勇気をください」というタクミの想いにあわせて、ついにタクミがギイに触れる。好きなのに触れられない、伝えたいのに伝わらない。胸キュンながらも、もどかしさや切なさが詰まった予告映像となっている。
さらに場面写真も解禁。何かに怯えるように身をすくめる、“人間接触嫌悪症”のタクミの繊細な心情を映し出したカットや、触れたいのに触れられない、すれ違う想いが頂点に達するキス直前のタクミとギイの姿など、切なさとときめきが交錯する瞬間を捉えた、見る者の胸を強く揺さぶる写真となっている。
美しい男子校の寮という閉ざされた空間で、すれ違い、ぶつかり合いながらも、互いの心に触れていく。静かな熱を宿したラブストーリーが幕を開ける。
1992年の刊行開始以来、累計500万部を超える人気小説「タクミくんシリーズ」は、全寮制男子校を舞台に、少年たちの繊細で切ない恋模様を描いた学園ラブストーリー。全28巻にわたる原作小説の完結後も、時系列順に再編集した「タクミくんシリーズ 完全版」や、大人になった登場人物たちのその後を描くスピンオフ「崎義一の優雅なる生活」などが刊行され、今なお根強い支持を集めている。
名⾨の全寮制男⼦校祠堂学院に通うタクミとギイが、さまざまな事件を経て、ついに恋⼈同⼠になる学園ラブストーリーは、コミカライズ、ドラマCD、舞台など多彩なメディア展開を経て、2007年には実写映画化され話題を呼び、以降2011年までに旧シリーズ全5作が劇場公開。さらに2023年には、新シリーズ映画「長い長い物語の始まりの朝。」が公開されて益々、世代を超えて愛され続けている。（modelpress編集部）
◆塩崎太智＆加藤大悟「タクミくんシリーズ」胸キュン予告映像解禁
◆タクミ（塩崎太智）＆ギイ（加藤大悟）がキス寸前
◆塩崎太智＆加藤大悟「タクミくんシリーズ −Drama−」
