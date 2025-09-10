沢村一樹“波瑠のすごい能力”欲しいと言ったら…「能力じゃありません。努力です！」
俳優の沢村一樹（58歳）が、9月9日に放送されたバラエティ番組「有田哲平とコスられない街」（TBS系）に出演。「この人すごい」と思った俳優について語った。
番組は今回、「激うま中野グルメ10連発SP」と題し、フリーアナウンサーの田中みな実と沢村をゲストに、東京・中野の街をブラブラ。立ち寄った飲食店で料理を待つ間、沢村が「この人すごい」と思った俳優について話し始める。
「波瑠。波瑠は、彼女、セリフ覚えがスゴいんですよ。NG出さない。面白いのが、前日じゃないとセリフを覚えられないんです。台本を1週間前くらいにもらうと、僕らは『1週間ある』と思って、ちょっとゆっくり覚える」と話し、田中も「私もそっち派（ゆっくり覚える）です」と頷く。
そして、沢村が「（台本を）もらってるのに、前日に覚えないとセリフが入らないらしいんですよ」と続けると、田中は「たしかに、波瑠さんに『セリフ間違えないですよね』って言ったら、『はい！間違えません！』っておっしゃってた」と証言。
沢村は波瑠に「『その能力欲しい…』って言ったら、（波瑠が）『沢村さん、それ能力じゃありません。努力です！』」と言われたと明かした。
