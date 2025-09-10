日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2960（+11.0 +0.37%）
ホンダ 1704（+6.5 +0.38%）
三菱ＵＦＪ 2294（+34 +1.50%）
みずほＦＧ 4887（+72 +1.50%）
三井住友ＦＧ 4074（+42 +1.04%）
東京海上 6432（-22 -0.34%）
ＮＴＴ 160（+1.8 +1.14%）
ＫＤＤＩ 2460（-30 -1.20%）
ソフトバンク 226（-0.3 -0.13%）
伊藤忠 8672（+9 +0.10%）
三菱商 3458（-4 -0.12%）
三井物 3680（+17 +0.46%）
武田 4502（-11 -0.24%）
第一三共 3688（+8 +0.22%）
信越化 4396（-24 -0.54%）
日立 3983（+7 +0.18%）
ソニーＧ 4232（+15 +0.36%）
三菱電 3706（+6 +0.16%）
ダイキン 18457（-78 -0.42%）
三菱重 3744（+7 +0.19%）
村田製 2450（-7.5 -0.31%）
東エレク 20940（-80 -0.38%）
ＨＯＹＡ 20425（-150 -0.73%）
ＪＴ 4726（+1 +0.02%）
セブン＆アイ 1922（-21.5 -1.11%）
ファストリ 48339（-61 -0.13%）
リクルート 8410（-18 -0.21%）
任天堂 13799（+59 +0.43%）
ソフトバンクＧ 15305（+130 +0.86%）
キーエンス（普通株） 56023（+713 +1.29%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2960（+11.0 +0.37%）
ホンダ 1704（+6.5 +0.38%）
三菱ＵＦＪ 2294（+34 +1.50%）
みずほＦＧ 4887（+72 +1.50%）
三井住友ＦＧ 4074（+42 +1.04%）
東京海上 6432（-22 -0.34%）
ＮＴＴ 160（+1.8 +1.14%）
ＫＤＤＩ 2460（-30 -1.20%）
ソフトバンク 226（-0.3 -0.13%）
伊藤忠 8672（+9 +0.10%）
三菱商 3458（-4 -0.12%）
三井物 3680（+17 +0.46%）
武田 4502（-11 -0.24%）
第一三共 3688（+8 +0.22%）
信越化 4396（-24 -0.54%）
日立 3983（+7 +0.18%）
ソニーＧ 4232（+15 +0.36%）
三菱電 3706（+6 +0.16%）
ダイキン 18457（-78 -0.42%）
三菱重 3744（+7 +0.19%）
村田製 2450（-7.5 -0.31%）
東エレク 20940（-80 -0.38%）
ＨＯＹＡ 20425（-150 -0.73%）
ＪＴ 4726（+1 +0.02%）
セブン＆アイ 1922（-21.5 -1.11%）
ファストリ 48339（-61 -0.13%）
リクルート 8410（-18 -0.21%）
任天堂 13799（+59 +0.43%）
ソフトバンクＧ 15305（+130 +0.86%）
キーエンス（普通株） 56023（+713 +1.29%）