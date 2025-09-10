日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2960（+11.0　+0.37%）
ホンダ　1704（+6.5　+0.38%）
三菱ＵＦＪ　2294（+34　+1.50%）
みずほＦＧ　4887（+72　+1.50%）
三井住友ＦＧ　4074（+42　+1.04%）
東京海上　6432（-22　-0.34%）
ＮＴＴ　160（+1.8　+1.14%）
ＫＤＤＩ　2460（-30　-1.20%）
ソフトバンク　226（-0.3　-0.13%）
伊藤忠　8672（+9　+0.10%）
三菱商　3458（-4　-0.12%）
三井物　3680（+17　+0.46%）
武田　4502（-11　-0.24%）
第一三共　3688（+8　+0.22%）
信越化　4396（-24　-0.54%）
日立　3983（+7　+0.18%）
ソニーＧ　4232（+15　+0.36%）
三菱電　3706（+6　+0.16%）
ダイキン　18457（-78　-0.42%）
三菱重　3744（+7　+0.19%）
村田製　2450（-7.5　-0.31%）
東エレク　20940（-80　-0.38%）
ＨＯＹＡ　20425（-150　-0.73%）
ＪＴ　4726（+1　+0.02%）
セブン＆アイ　1922（-21.5　-1.11%）
ファストリ　48339（-61　-0.13%）
リクルート　8410（-18　-0.21%）
任天堂　13799（+59　+0.43%）
ソフトバンクＧ　15305（+130　+0.86%）
キーエンス（普通株）　56023（+713　+1.29%）