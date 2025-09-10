【本日の見通し】今日、明日の米物価統計を警戒



ドル円はロンドン市場で日銀の利上げ観測などをきっかけに下げ、１４６円３１銭を付けたが、その後下げ分を解消する展開となった。注目された米雇用統計の年次改定暫定値は、史上最大の下方修正となる９１．１万人の下方修正となったが、瞬間売りが出る場面も反応は限定的となったことで、その後の買いにつながった。



地合いの強さを印象付けた形となっており、ドル円はしっかりの展開が見込まれる。ただ、今日、明日の米物価統計次第では流れが変わる可能性がある。今日は米生産者物価指数（ＰＰＩ） 、明日は米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表が予定されている。前回はＣＰＩの発表がＰＰＩより早く、全体はやや強めも、関税の影響を受けるコア財の伸びが見られなかったことで、利下げ期待につながったが、その後のＰＰＩが予想を大きく上回る伸びとなり、期待が後退するという展開が見られた。今日のＰＰＩは前回の反動もあって、前月比やコア前年比の伸び鈍化が見込まれている。



予想以上に鈍化を見せると、先週末の雇用統計の弱さもあって、大幅利下げの期待や、年内３回利下げの織り込みなどが進み、ドル売りが強まる可能性がある。ただ予想程度であれば明日の米ＣＰＩを確認したいとの思惑が広がる可能性。



ドル円はＰＰＩまで１４７円台を中心とした推移か。リスクはやや上方向。昨日いったん下をトライした分、買いが入りやすい可能性。



ユーロ円は１７２円台を中心とした推移か。昨日の円高局面でも１７２円台を維持しており、下がると買いが出る可能性が高い。



ユーロドルは明日のＥＣＢ理事会を前に落ち着いた動きか。やや上値が重いが、１．１７００を挟んでの推移が見込まれる。



ポンド円は１９９円台を中心とした推移。２００円を超えると売りが出る流れ。２００円台に乗せるところまでは買いが出るものの、そこからの上値トライには慎重。



ポンドドルは１．３６００手前の重さから少し売りが出ている。この後は１．３５台後半が重くなる可能性。



MINKABUPRESS 山岡

外部サイト