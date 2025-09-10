東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値147.41　高値147.58　安値146.31

149.16　ハイブレイク
148.37　抵抗2
147.89　抵抗1
147.10　ピボット
146.62　支持1
145.83　支持2
145.35　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1708　高値1.1780　安値1.1704

1.1833　ハイブレイク
1.1807　抵抗2
1.1757　抵抗1
1.1731　ピボット
1.1681　支持1
1.1655　支持2
1.1605　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3528　高値1.3590　安値1.3518

1.3645　ハイブレイク
1.3617　抵抗2
1.3573　抵抗1
1.3545　ピボット
1.3501　支持1
1.3473　支持2
1.3429　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7975　高値0.7979　安値0.7916

0.8060　ハイブレイク
0.8020　抵抗2
0.7997　抵抗1
0.7957　ピボット
0.7934　支持1
0.7894　支持2
0.7871　ローブレイク