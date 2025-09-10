東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値147.41 高値147.58 安値146.31
149.16 ハイブレイク
148.37 抵抗2
147.89 抵抗1
147.10 ピボット
146.62 支持1
145.83 支持2
145.35 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1708 高値1.1780 安値1.1704
1.1833 ハイブレイク
1.1807 抵抗2
1.1757 抵抗1
1.1731 ピボット
1.1681 支持1
1.1655 支持2
1.1605 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3528 高値1.3590 安値1.3518
1.3645 ハイブレイク
1.3617 抵抗2
1.3573 抵抗1
1.3545 ピボット
1.3501 支持1
1.3473 支持2
1.3429 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7975 高値0.7979 安値0.7916
0.8060 ハイブレイク
0.8020 抵抗2
0.7997 抵抗1
0.7957 ピボット
0.7934 支持1
0.7894 支持2
0.7871 ローブレイク
ドル円
終値147.41 高値147.58 安値146.31
149.16 ハイブレイク
148.37 抵抗2
147.89 抵抗1
147.10 ピボット
146.62 支持1
145.83 支持2
145.35 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1708 高値1.1780 安値1.1704
1.1833 ハイブレイク
1.1807 抵抗2
1.1757 抵抗1
1.1731 ピボット
1.1681 支持1
1.1655 支持2
1.1605 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3528 高値1.3590 安値1.3518
1.3645 ハイブレイク
1.3617 抵抗2
1.3573 抵抗1
1.3545 ピボット
1.3501 支持1
1.3473 支持2
1.3429 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7975 高値0.7979 安値0.7916
0.8060 ハイブレイク
0.8020 抵抗2
0.7997 抵抗1
0.7957 ピボット
0.7934 支持1
0.7894 支持2
0.7871 ローブレイク