原日出子、“秋の味覚”さんまの塩焼き並ぶ手作り朝食ショット公開 「旅館の朝食みたい」「ホッとする和食」「旬の秋刀魚いいですね」と反響
俳優の原日出子（65）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。「#お家ご飯 #朝ごはん #家族でご飯」のハッシュタグとともに、旬のさんまの塩焼きが並ぶ“秋香る”食卓ショットを公開した。
【写真】「旅館の朝食みたい」「ホッとする和食」さんまの塩焼き並ぶ手作り朝食ショット披露の原日出子
原は「仕事に行く前に しっかり朝ご飯。今年はいい秋刀魚が獲れてるみたいで嬉しいですね」とつづり、塩焼きにしたさんまをはじめ、だし巻き卵や茄子と茗荷の即席漬け、豆腐と長ネギの味噌汁などが並ぶ食卓の写真を披露。「美味しいおかずでご飯を頂きました」と幸せいっぱいの朝食風景を伝えた。
投稿には「ホッとする和食ですね 今年は大きなサンマで嬉しいです」「旅館の朝食みたいです。美味しそう」「旬の秋刀魚いいですね」「豪華な朝食」「朝から元気出ますね」などの声が寄せられ、旬の味覚あふれる食卓に多くの反響が集まっている。
