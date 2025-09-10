

アンパンマン（写真：筆者撮影）

NHKの連続テレビ小説「あんぱん」が、放送回を重ねるごとに注目を集めているようだ。漫画家のやなせたかしと妻の暢（のぶ）をモデルにした物語である。やなせたかしといえば、子どもたちに人気の「アンパンマン」の作者として知られているが、ブレイクしたのは69歳のとき。30代でマンガ家デビューを果たして以来、長く不遇の時代を経験している。遅咲きだったやなせたかしは、いかにして飛躍したのか。『大器晩成列伝 遅咲きの人生には共通点があった！』の著者で偉人研究家の真山知幸氏が解説する。

著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

社長に直談判して雑誌を創刊することになる

1966年に山梨シルクセンターから発刊した詩集『愛する歌』が思わぬヒットとなると、やなせたかしは社長にこんな相談を持ちかけている。

「雑誌をひとつつくらせてくれませんか。詩の本ですから売れませんが、季刊でうすい本にして、編集費は無料でぼくが独力でやります」

社長があっさりOKしたために、創刊されたのが『詩とメルヘン』だ。予算は120万円で、レイアウト、絵、表紙すべてやなせが手がけた。東京高等工芸学校の図案科で勉強していた頃、学芸部に入って、学校新聞の編集をしていた経験が、このときに生かされたようだ。

アップルの創業者スティーブ・ジョブズは、スタンフォード大学の卒業式スピーチでこんな言葉を言っている。

「未来に先回りして点と点をつなぐことはできない。君たちにできるのは、過去をふり返ってつなげることだけだ。だからこそ、バラバラの点であっても将来それが何らかのかたちで必ずつながっていくと信じ続けることだ」

多方面で活躍したやなせもまた「どんな経験が何に役立つかわからない」と、たびたび実感したことだろう。

とはいえ、『詩とメルヘン』に掲載されているのが無名の人が書いた詩ばかりとあって、やなせも社長も売れ行きにはまったく期待していなかったようだ。

ところが、1万5000部も刷った『詩とメルヘン』の創刊号はたちまち売り切れて、5刷までいったというからすさまじい。好評につき、月刊誌として刊行されることになった。

数多くあるやなせの肩書に「編集長」が加わることになったが、自身はこんなふうに書いている。

「ぼくは編集長ではない。用務員のおじさんである。豆カットまで描いている。他の編集長はぼくよりも偉いから、豆カットを無料で描いたり、作品の選者なんかしない。その差だと思う」

なんでもやるのが、やなせ流だ。この雑誌を創刊したことで、いまいち自信が持てなかったやなせに、一つの確かな居場所ができたようだ。

「自分の城をもつことができた。漠然とした自分の仕事の中に、ひとつのやなせたかしという標札ができた」

『詩とメルヘン』を創刊した年に、やなせは「漫画家の絵本の会」も作り、絵本を手がける漫画家たちと集まっては、大いに刺激をもらったらしい。この会で絵本を作りながら、やなせはついに「アンパンマン」の絵本を世に送り出すこととなる。

発表当時は散々な評判だった「アンパンマン」

「『やさしいライオン』がなければアンパンマンも絵本化されなかったと思う」

後年にやなせがそう振り返っているように、ラジオドラマの『やさしいライオン』が絵本になり売れ行き好調だったことから、出版元のフレーベル館から、年に1冊、創作絵本の仕事が舞い込むようになったという。やなせはフレーベル館から『あんぱんまん』をリリースすることになった。

ただ、構想自体は随分前からあったらしい。5年前に書き下ろしの絵本を依頼されたときにも、『あんぱんまん』を書いたものの、ボツになった。「こんなものは童話とはいえません」と突っ返されたという。

編集者のセンスを疑うが、一風変わったヒーローだったことは否めない。やなせ自身も、フレーベル館から出した『あんぱんまん』が受け入れられるとは思っていなかったようだ。

正義のためにたたかう人はたぶん貧しい

「この絵本に登場したアンパンマンは、ぼろぼろのつぎはぎだらけのマントである。正義のためにたたかう人はたぶん貧しくて新しいマントは買えないと思ったからだが、今の子供達に受け入れられるとは思わなかった。奇妙な絵本としてすぐに忘れられると思った」

フレーベル館の編集者も面食らったらしい。やなせはこんな苦言を呈されている。

「やなせさん、こんな本はこれ一冊にしてください。やなせさんの本質はやっぱり『やさしいライオン』のような絵本ですよ。あんな本をまた書いて下さい」

不評だったために、しばらく絵本としてアンパンマンを描くことはなかった。それでも、やなせのなかで、『アンパンマン』というキャラクターに対して、諦めきれないものがあったのだろう。『詩とメルヘン』で大人向けの『熱血メルヘン怪傑アンパンマン』をスタートさせている。

しかし、この連載も1年で終えることになり、妙に気に入っていたキャラクターもこれまでか、に見えた。

まさか自分の知らないところで「アンパンマン」の人気がじわりじわりと、子どもたちの間で広がっていようとは、このときのやなせは知る由もなかった。

（つづく）

【参考文献】

やなせたかし『人生なんて夢だけど』（フレーベル館）

やなせたかし『ボクと、正義と、アンパンマン なんのために生まれて、なにをして生きるのか』（PHP研究所）

やなせたかし『何のために生まれてきたの？』（PHP研究所）

やなせたかし『アンパンマンの遺書』 (岩波現代文庫)

梯久美子『やなせたかしの生涯 アンパンマンとぼく』 (文春文庫)

真山知幸『天才を育てた親はどんな言葉をかけていたのか？』（サンマーク出版）

（真山 知幸 ： 著述家）