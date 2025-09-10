９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円４１銭前後と前日と比べて１０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円５９銭前後と同９０銭程度のユーロ安・円高だった。



日本時間９日夕に米ブルームバーグ通信が「日銀は石破茂首相の退陣表明を受けて国内政治情勢が混乱するなかでも年内利上げの可能性を排除しない姿勢だ」と伝えたことをきっかけに、ドル円相場は欧州市場で１４６円３１銭まで軟化する場面があった。その後は下げ渋る動きとなったものの、この日に米労働省が発表した雇用統計の年次改定で２５年３月まで１年間の雇用者数が推計値で９１万１０００人の下方修正となったことが重荷。１０日に８月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）、１１日に８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を控えて積極的には動きにくいことも戻りの鈍さにつながった。一方、フランスの政治・財政の先行き不透明感が根強いことからユーロが軟調だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７０８ドル前後と前日に比べて０．００５５ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS