１０日の東京株式市場は売り買い交錯、日経平均株価は前日終値近辺でもみ合う展開か。前日の欧州株市場では各国の株価が高安まちまちとなり、政局不安が取り沙汰されているフランスでは主要株価指数であるＣＡＣ４０が続伸したものの、独ＤＡＸは反落した。この日は欧州各国の長期金利が軒並み上昇する展開となっており、株式市場の相対的な割高感が意識されやすかった。一方、米国株市場では主力株を中心に根強い買いが流入しており、ＮＹダウは続伸し史上最高値を更新した。前日に最高値を更新していたナスダック総合株価指数も上値追い態勢を継続している。この日発表された雇用統計の年次改定は２０２５年３月までの１年間の非農業部門の雇用者数が暫定値で９１万１０００人下方修正され、過去にさかのぼって労働市場の弱さが確認される格好に。これを受けて、ＦＲＢによる早期利下げ思惑が高まり、差し当たって今月１６～１７日の日程で行われるＦＯＭＣでは通常の２倍の下げ幅となる０．５％の利下げの可能性も意識され、株式市場に追い風となった。もっとも、米国経済減速に対する警戒感が改めて浮上するなか、午前中の取引でダウ、ナスダック指数ともにマイナス圏で推移する場面もあった。個別では景気敏感株や金融株が買われ全体相場を支えたが、「ｉＰｈｏｎｅ１７」を発表したアップル＜AAPL＞は軟調に推移し３日続落となっている。東京市場では米国株市場で主要株価指数が最高値圏で頑強な展開を続けていることはポジティブ材料ながら、目先は短期急伸の反動も出やすい。前日に日経平均は一時５００円超の上昇をみせたあとに値を消し、結局ほぼ安値引けで下落したことから投資家のセンチメントにも変化が出ている。米国での重要経済指標の発表を控え、きょうは４万３０００円台半ばを中心に方向感の見えにくい値動きとなることが予想される。



９日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比１９６ドル３９セント高の４万５７１１ドル３４セントと続伸。ナスダック総合株価指数は同８０．７９ポイント高の２万１８７９．４８だった。



日程面では、きょうは８月の中国消費者物価指数（ＣＰＩ）、８月の中国生産者物価指数（ＰＰＩ）、８月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）、７月の米卸売在庫・売上高など。



