なぜ高齢者は高血圧になりやすいのか? 加齢との関係を専門家に聞く

高齢になると高血圧になりやすい背景には「動脈硬化」や「自律神経の低下」など、加齢に伴う体の変化が深く関係しています。さらに、高血圧を放置すると脳卒中や心筋梗塞などの重大な病気につながることも。今回は、高齢者に多い高血圧の特徴とリスク、そして早期対策の重要性について、介護福祉士の大野さんに解説して頂きました。

大野 喜久弥（介護福祉士）

介護、福祉、医療特化ライター。在宅、施設、病院での介護現場と相談員業務を20年以上経験。介護支援専門員、介護福祉士、福祉用具専門相談員などの資格を有する。現在は介護や福祉、医療情報を分かりやすく伝えるライターとして活動中。

編集部

高齢者になると高血圧になる傾向があります。なぜでしょうか？

大野さん

人間は加齢により様々な機能が低下していきます。血管もその一つで、高齢になるに従って血管の弾力性が低下する傾向にあり、これを「動脈硬化」と言います。動脈硬化により血流が悪くなると、心臓から強い力で血液を送り出す必要があるため、血管壁にかかる収縮期圧力が高くなってしまうのです。また、自律神経の働きが低下し、血圧変動のリズムが乱れ、血液がスムーズに流れなくなります。

編集部

老人性高血圧の特徴はどのようなものですか？

大野さん

血圧には「最高血圧」と「最低血圧」があります。最高血圧は心臓が血液を送り出すために、心臓の筋肉を収縮させた時の圧力のことで、収縮期の血圧、最大血圧とも言います。他方、最低血圧とは心臓の筋肉が最も広がった時の圧力のことで、拡張期の血圧、最小血圧とも言います。高齢者の場合、動脈硬化により最高血圧が高くなりがちですが、最低血圧の変化が少ないため、その差が大きくなることが特徴です。

編集部

高血圧になったらどうなりますか？

大野さん

多くの場合、自覚症状はありません。血圧が高いことで、頭痛やめまい、鼻血、肩こりなどの症状がみられることもあります。しかし、高血圧以外の理由でこのような症状となる場合があります。いつもより体調がすぐれない場合、まずは血圧測定をしたり、かかりつけ医へ相談したりするようにしましょう。

編集部

高血圧を放置していると、どのようなリスクがあるのですか？

大野さん

血管は体を構成する大切な組織の一つ。各臓器の働きと密接な関係性にあります。しかし、高血圧は目立った自覚症状がないため、つい治療を放置されがちです。その結果、いつの間にか心臓病（狭心症、心筋梗塞、心不全など）、脳卒中（脳梗塞、脳出血など）、腎臓病（腎不全など）、眼底出血（視力低下など）と、様々な疾患の原因となっている場合があるのです。発症を予防するため、まずは御自身の血圧値を知り、異常があれば治療して正常化することが大切です。

