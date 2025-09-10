「長友スタメンキター!!」「しかもキャプテン。熱々やん」２日後39歳誕生日の鉄人にファン大注目！森保Jはアメリカ撃破なるか
日本代表が現地９月９日、アメリカ代表と敵地コロンバスで対戦する。森保一監督は前日会見で選手の大幅な入れ替えを明言していたなか、３日前のメキシコ戦（０−０）から先発11人全員を変更した。スターティングメンバーは以下の通り。
GK
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
DF
関根大輝（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
荒木隼人（サンフレッチェ広島）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
MF
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
長友佑都（FC東京）
FW
小川航基（NEC／オランダ）
特に注目を集めているのはキャプテンマークを巻く長友だ。日本時間で２日後に39歳の誕生日を迎える鉄人へ、期待の声がSNS上で溢れている。
「長友スタメンキター!!」
「長友さん来たししかもキャプテン。熱々やん」
「ますます楽しみになってきた！」
「頑張れ佑都さん！日本から応援してます」
「ナガトーモー。魅せつけろー」
「俺らの長友！いけ！」
「３バック？４バック？」
「長友荒木関根望月で４バック？」
長友主将のもと北中米ワールドカップの開催地で、開催国相手に勝利を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
GK
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
DF
関根大輝（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
荒木隼人（サンフレッチェ広島）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
長友佑都（FC東京）
FW
小川航基（NEC／オランダ）
特に注目を集めているのはキャプテンマークを巻く長友だ。日本時間で２日後に39歳の誕生日を迎える鉄人へ、期待の声がSNS上で溢れている。
「長友スタメンキター!!」
「長友さん来たししかもキャプテン。熱々やん」
「ますます楽しみになってきた！」
「頑張れ佑都さん！日本から応援してます」
「ナガトーモー。魅せつけろー」
「俺らの長友！いけ！」
「３バック？４バック？」
「長友荒木関根望月で４バック？」
長友主将のもと北中米ワールドカップの開催地で、開催国相手に勝利を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介